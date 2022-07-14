Дело о зверском преступлении завершилось в Приморье

Posted 14 июля 2022, 03:22
Published 14 июля 2022, 03:22
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В судебном департаменте Приморья сообщают, что истязавший девочку с июля по ноябрь 2021 года горожанин получил 13 лет колонии строго режима и год ограничения свободы.
«Приговор в законную силу не вступил», - добавил департамент.
Частично приморец уже поплатился за содеянное - с него взыскали 400 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании предполагаемого педофила во Владивостоке. Попавшийся полицейским горожанин может быть виновником гнусного нападения на маленькую девочку.
Другой предполагаемый насильник был задержан очевидцами. Мужчина следовал по улице за жертвой, забежал в её квартиру и попытался схватить девушку, но что-то для него пошло не так.
Теперь фигуранту дела о попытке изнасилования придётся ответить перед судом.