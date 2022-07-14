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Posted 14 июля 2022, 03:22

Published 14 июля 2022, 03:22

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Дело о зверском преступлении завершилось в Приморье

14 июля 2022, 03:22
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Суд
Суд вынес приговор педофилу из Дальнегорска, надругавшемуся над маленькой девочкой. Наказание не ограничится тюремным заключением.

В судебном департаменте Приморья сообщают, что истязавший девочку с июля по ноябрь 2021 года горожанин получил 13 лет колонии строго режима и год ограничения свободы.

«Приговор в законную силу не вступил», - добавил департамент.

Частично приморец уже поплатился за содеянное - с него взыскали 400 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании предполагаемого педофила во Владивостоке. Попавшийся полицейским горожанин может быть виновником гнусного нападения на маленькую девочку.

Другой предполагаемый насильник был задержан очевидцами. Мужчина следовал по улице за жертвой, забежал в её квартиру и попытался схватить девушку, но что-то для него пошло не так.

Теперь фигуранту дела о попытке изнасилования придётся ответить перед судом.

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#Новости#Общество#Суд#1#Изнасилование
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