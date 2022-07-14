vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2022, 09:59

Published 14 июля 2022, 09:59

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Еще один экс-мэр Владивостока позарился на святое?

Еще один экс-мэр Владивостока позарился на святое?

14 июля 2022, 09:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Мэр
Бывший мэр Владивостока, который был «у руля» меньше года сделал громкое заявление в своих социальных сетях. Глава ГК «Сумотори» Виталий Веркеенко заявил о том, что хочет переместить «Зеленый Угол» вместе со всем содержимым на новое место.

По словам Веркеенко, продавать машины с тем же успехом можно и на «Примринге». И называть авторынок можно будет не «Зеленый Угол», а «Оранжевый».

«Один из проектов, который мы решили реанимировать в Приморье — создание масштабного и современного Автомобильного рынка. Вижу печальную дискуссию в прессе о судьбе Зеленого Угла, историю которого мы хотим поддержать созданием Нового Угла — Оранжевого — на Примринге», — написал в своих социальных сетях Виталий Веркеенко.

По его словам на этом же новом, «оранжевом» углу, можно будет привести свеженькую «японочку» в порядок: оформить, помыть, даже отремонтировать и отправить в другой регион другу. Ну и заодно — набраться сил и перекусить.

Материалы по теме
В разгар лета "Зеленый угол" Владивостока живет по законам зимы
#Новости#Общество#Мэр#Авторынок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика