Еще один экс-мэр Владивостока позарился на святое?

Posted 14 июля 2022, 09:59
Published 14 июля 2022, 09:59
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
По словам Веркеенко, продавать машины с тем же успехом можно и на «Примринге». И называть авторынок можно будет не «Зеленый Угол», а «Оранжевый».
«Один из проектов, который мы решили реанимировать в Приморье — создание масштабного и современного Автомобильного рынка. Вижу печальную дискуссию в прессе о судьбе Зеленого Угла, историю которого мы хотим поддержать созданием Нового Угла — Оранжевого — на Примринге», — написал в своих социальных сетях Виталий Веркеенко.
По его словам на этом же новом, «оранжевом» углу, можно будет привести свеженькую «японочку» в порядок: оформить, помыть, даже отремонтировать и отправить в другой регион другу. Ну и заодно — набраться сил и перекусить.