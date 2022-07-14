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Posted 14 июля 2022, 03:10

Published 14 июля 2022, 03:10

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

«Мы первые» — новые меры поддержки кинопроката введут в Приморье

14 июля 2022, 03:10
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Касается каждого
Кинотеатры переживают не лучшие времена в Приморье. Чтобы бизнесу было легче держаться на плаву, правительство Приморского края вводит новые меры поддержки, которым нет аналога во всей стране.

Правительство Приморского края сообщает, что выделит бюджет на оплату коммунальных услуг для кинотеатров. Подобной помощи бизнесу в России практически нет.

Подать заявление кинотеатры смогут с 18 июля по 1 августа, рассмотрят обращения в течение пяти дней в индивидуальном порядке.

Исполнительный директор ООО «Артем кино» Виталий Рымарь отметил, что разговор о помощи бизнесу ведется с апреля этого года, виды поддержки разрабатывались совместно с минэкономразвития.

На эти нужды из регионального бюджета выделили 50 миллионов рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о возможности параллельного проката фильмов. На данный момент в России выпускаются около ста фильмов в год в то время как для поддержания продуктивной работы киносетей необходимо приблизительно двести сорок кинолент.

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