«Мы первые» — новые меры поддержки кинопроката введут в Приморье

Posted 14 июля 2022, 03:10
Published 14 июля 2022, 03:10
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Правительство Приморского края сообщает, что выделит бюджет на оплату коммунальных услуг для кинотеатров. Подобной помощи бизнесу в России практически нет.
Подать заявление кинотеатры смогут с 18 июля по 1 августа, рассмотрят обращения в течение пяти дней в индивидуальном порядке.
Исполнительный директор ООО «Артем кино» Виталий Рымарь отметил, что разговор о помощи бизнесу ведется с апреля этого года, виды поддержки разрабатывались совместно с минэкономразвития.
На эти нужды из регионального бюджета выделили 50 миллионов рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возможности параллельного проката фильмов. На данный момент в России выпускаются около ста фильмов в год в то время как для поддержания продуктивной работы киносетей необходимо приблизительно двести сорок кинолент.