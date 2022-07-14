Новый конкурент появился на рынке печатных СМИ Владивостока

На каждой из 24 страниц есть напоминание: «В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место согласно канонам религии не допускается!». Кстати, на молебен в честь праздника Курбан-байрам возле Фетисов-арены во Владивостоке 9 июля собрались около 10 тысяч мусульман, живущих в городе. Т.е. аудитория изданию в Приморье обеспечена.