Новый конкурент появился на рынке печатных СМИ Владивостока

Posted 14 июля 2022, 08:12
Published 14 июля 2022, 08:12
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«Ас-салам» — духовно-просветительская газета, которая, как указано на первой полосе, издаётся с 1994 года.
Учредитель — благотворительный фонд «Путь», зарегистрированный, согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, в 2006 году в Махачкале. Газета печатается по согласованию и одобрению Муфтията Дагестана.
Отметим, что в нашем регионе существует Муфтият Дальнего Востока — централизованная исламская религиозная организация, входящая в состав Духовного Управления Мусульман Азиатской части России.
Согласно выходным данным, тираж издания «Ас-салам» на русском языке — 180 437 экземпляров. Отпечатан в ОАО «Московская газетная типография». Похоже, что это превышает совокупный разовый тираж всех газет, редакции которых находятся в Приморском крае.
На каждой из 24 страниц есть напоминание: «В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место согласно канонам религии не допускается!». Кстати, на молебен в честь праздника Курбан-байрам возле Фетисов-арены во Владивостоке 9 июля собрались около 10 тысяч мусульман, живущих в городе. Т.е. аудитория изданию в Приморье обеспечена.
В июльском номере, который сейчас продают во Владивостоке, кроме разъяснения положений Корана и заметок о семейных ценностях есть интервью известным российским телеведущим Дмитрием Губерниевым.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мигранты постепенно заменяют жителей административного центра Дальнего Востока.