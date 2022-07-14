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Posted 14 июля 2022, 08:12

Published 14 июля 2022, 08:12

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Новый конкурент появился на рынке печатных СМИ Владивостока

14 июля 2022, 08:12
Фото: 1MI. тематическое фото
Улицы дальневосточной столицы заполонили распространители ранее не знакомой приморцам газеты. За один экземпляр 24-полосного издания просят 50 рублей. Как оказалось, редакция СМИ находится в Дагестане.

«Ас-салам» — духовно-просветительская газета, которая, как указано на первой полосе, издаётся с 1994 года.

Учредитель — благотворительный фонд «Путь», зарегистрированный, согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, в 2006 году в Махачкале. Газета печатается по согласованию и одобрению Муфтията Дагестана.

Отметим, что в нашем регионе существует Муфтият Дальнего Востока — централизованная исламская религиозная организация, входящая в состав Духовного Управления Мусульман Азиатской части России.

Согласно выходным данным, тираж издания «Ас-салам» на русском языке — 180 437 экземпляров. Отпечатан в ОАО «Московская газетная типография». Похоже, что это превышает совокупный разовый тираж всех газет, редакции которых находятся в Приморском крае.

На каждой из 24 страниц есть напоминание: «В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место согласно канонам религии не допускается!». Кстати, на молебен в честь праздника Курбан-байрам возле Фетисов-арены во Владивостоке 9 июля собрались около 10 тысяч мусульман, живущих в городе. Т.е. аудитория изданию в Приморье обеспечена.

В июльском номере, который сейчас продают во Владивостоке, кроме разъяснения положений Корана и заметок о семейных ценностях есть интервью известным российским телеведущим Дмитрием Губерниевым.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мигранты постепенно заменяют жителей административного центра Дальнего Востока.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мусульмане#СМИ#3#Пресса
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