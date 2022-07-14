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Posted 14 июля 2022, 05:09

Published 14 июля 2022, 05:09

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

От этого умирает большинство: врач из Приморья выступил с предупреждением

14 июля 2022, 05:09
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Касается каждого
Заведующий отделением сосудистой хирургии Приморской краевой клинической больницы №1 Евгений Фефелов назвал главную причину смертности населения. Этот недуг уносит жизни 56% человек.

По словам врача, лидирующая причина смертности - атеросклероз. К летальному исходу приводит образование так называемых бляшек, блокирующих кровоток по мере своего роста.

Атеросклероз поначалу даёт о себе знать периодической болью в груди и ногах.

В дальнейшем нарушение кровообращения может приводить к расстройству кровоснабжения мозга и серьёзному нарушению когнитивных функций.

Опасное заболевание имеет несколько факторов риска, один из главных - курение. Развитие атеросклероза особенно вероятно у курильщиков после 40 лет, а лечение недуга невозможно без отказа от вредной привычки.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какой фактор в той или иной степени приводит к смерти 90% российских мужчин.

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