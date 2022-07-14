От этого умирает большинство: врач из Приморья выступил с предупреждением

Posted 14 июля 2022, 05:09
Published 14 июля 2022, 05:09
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
По словам врача, лидирующая причина смертности - атеросклероз. К летальному исходу приводит образование так называемых бляшек, блокирующих кровоток по мере своего роста.
Атеросклероз поначалу даёт о себе знать периодической болью в груди и ногах.
В дальнейшем нарушение кровообращения может приводить к расстройству кровоснабжения мозга и серьёзному нарушению когнитивных функций.
Опасное заболевание имеет несколько факторов риска, один из главных - курение. Развитие атеросклероза особенно вероятно у курильщиков после 40 лет, а лечение недуга невозможно без отказа от вредной привычки.
Ранее «Восток-Медиа» писало, какой фактор в той или иной степени приводит к смерти 90% российских мужчин.