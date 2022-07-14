Полный пассажиров автобус и машины столкнулись во Владивостоке - фото

Posted 14 июля 2022, 05:50
Published 14 июля 2022, 05:50
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Причины аварии на Первой Морской не сообщаются, но хорошо видны последствия. Два пострадавших автомобиля остались стоять посреди дороги, полный пассажиров автобус тоже остался на проезжей части.
Вместе участники аварии занимают больше полосы, что заметно осложнило движение другим автомобилистам. О пострадавших не сообщается.
Кадры с места происшествия появились в telegram-канале dps.control.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другой аварии с участием автобуса, случившейся во Владивостоке. Тогда транспорт с пассажирами в салоне перевернулся посреди улицы из-за сильного удара.
Похожую аварию в Михайловском районе устроил пьяный автомобилист. Как только мужчина выбрался из битой машины, он тут же приложился к бутылке.