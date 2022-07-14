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Posted 14 июля 2022, 02:10

Published 14 июля 2022, 02:10

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Приморские производители одежды получат 13 миллионов от государства

14 июля 2022, 02:10
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Предпринимательство
Подведены итоги конкурса грантов для производителей одежды. Всего поступило 16 заявок на участие от предпринимателей Приморского края. Победители получат грантовую поддержку суммой до 1 миллиона рублей.

Комиссия выбрала 12 предпринимателей, которым будут выплачены средства суммой от 100 тысяч рублей до 1 миллиона на закупку тканей и швейных машинок, на регистрацию бренда и аренду помещений.

Победителями стали конкурсанты из Владивостока, Артёма, Находки и Лесозаводска.

В 2022 году подобный конкурс на субсидии в рамках регионального проекта «Киберателье и креативные индустрии Приморья» проводится уже во второй раз. Всего для 22 победителей государство готово оказать поддержку на 13 миллионов рублей.

Министр экономического развития Приморья Андрей Блохин отметил импортозамещение как приоритет развития российской экономики. По этой причине государство поддерживает местные бренды, создавая возможности для из развития.

При участии в проекте, помимо выдачи грантов, снижаются налоговые ставки, проводятся программы-акселераторы для брендов. Также для производителей одежды существует возможность кредитования до 5 миллионов рублей по низкой ставке.

«Киберателье и креативные индустрии Приморья» реализуется в рамках программы «Экономическое развитие Приморского края» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о необходимости создания обновлённой системы Больших Данных для полноценного импортозамещения.

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