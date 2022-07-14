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Posted 14 июля 2022, 04:14

Published 14 июля 2022, 04:14

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Тысячи жителей Владивостока останутся без горячей воды — даты, адреса

14 июля 2022, 04:14
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Ремонт
Тепловые сети Приморья проведут гидравлические испытания труб во Владивостоке. Проверка начнётся на следующей неделе.

В этом году испытания пройдут в четыре этапа в разных частях столицы Дальнего Востока. Начало — 19 июля.

С 19 по 27 июля работы будут проводиться на Фадеевской теплотрассе. Горячую воду отключат у проживающих в Первомайском районе и обогревающихся от Владивостокской ТЭЦ-2.

С 8 по 15 августа отключение воды ждёт жителей Фрунзенского района, части Ленинского и Первореченского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

С 8 по 17 августа проверка будет ждать Голдобинскую теплотрассу. Горячая вода пропадёт у остальной части Первомайского района, обогревающихся от Владивостокской ТЭЦ-2.

С 12 по 19 сентября только с холодной водой останутся жители Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная».

С 19 по 26 сентября горячей воды не будет в Советском районе и в части Первореченского, которые получают её от котельных «Северная» и «Вторая речка».

Цель ежегодного отключения водоснабжения в квартирах — проверка тепловых сетей, выявление возможных поломок и слабых участков. При необходимости оборудование ремонтируется, после чего проверяется ещё раз — перед самим началом отопительного сезона. В работе участвуют дежурная смена на теплоисточнике, рабочая бригада и диспетчерская служба.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о том, как ремонт труб на Второй речке повлиял на жителей района.

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#Новости#Общество#Ремонт#Владивосток#Отключение воды#Горячая вода
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