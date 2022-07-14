Тысячи жителей Владивостока останутся без горячей воды — даты, адреса

Цель ежегодного отключения водоснабжения в квартирах — проверка тепловых сетей, выявление возможных поломок и слабых участков. При необходимости оборудование ремонтируется, после чего проверяется ещё раз — перед самим началом отопительного сезона. В работе участвуют дежурная смена на теплоисточнике, рабочая бригада и диспетчерская служба.