Тысячи жителей Владивостока останутся без горячей воды — даты, адреса

Posted 14 июля 2022, 04:14
Published 14 июля 2022, 04:14
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В этом году испытания пройдут в четыре этапа в разных частях столицы Дальнего Востока. Начало — 19 июля.
С 19 по 27 июля работы будут проводиться на Фадеевской теплотрассе. Горячую воду отключат у проживающих в Первомайском районе и обогревающихся от Владивостокской ТЭЦ-2.
С 8 по 15 августа отключение воды ждёт жителей Фрунзенского района, части Ленинского и Первореченского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.
С 8 по 17 августа проверка будет ждать Голдобинскую теплотрассу. Горячая вода пропадёт у остальной части Первомайского района, обогревающихся от Владивостокской ТЭЦ-2.
С 12 по 19 сентября только с холодной водой останутся жители Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная».
С 19 по 26 сентября горячей воды не будет в Советском районе и в части Первореченского, которые получают её от котельных «Северная» и «Вторая речка».
Цель ежегодного отключения водоснабжения в квартирах — проверка тепловых сетей, выявление возможных поломок и слабых участков. При необходимости оборудование ремонтируется, после чего проверяется ещё раз — перед самим началом отопительного сезона. В работе участвуют дежурная смена на теплоисточнике, рабочая бригада и диспетчерская служба.