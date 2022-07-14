В школу с «Авророй»: инвестор Приморского края поможет собрать детей к учебному году

Posted 14 июля 2022, 09:03
Published 14 июля 2022, 09:03
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Информация о том, что каждый ребенок городского округа, идущий в этом году в первый класс, получит нужный сюрприз от морского порта «Аврора», была опубликована в официальном telegram-канале компании.
— Скоро первое сентября, и вы уже в поисках необходимых школьных принадлежностей для своих первоклашек. Собрать ребенка в школу — непростая задача. Форма, ранец, тетрадки, блокноты, дневники, шариковые и гелевые ручки, цветные и простые карандаши, краски, альбом и ещё много другой канцелярии. В общем, миссия непростая, но выполнимая. Морской Порт «Аврора» поможет подготовиться к новому учебному году всем первоклашкам городского округа ЗАТО Фокино. Необходимый набор канцелярских принадлежностей станет хорошим дополнением к учебному процессу. В День знаний, 1 сентября, каждый новый ученик округа получит подарок, — сообщили в компании.
Напомним, что морской порт «Аврора» еще и бережно относится к природе Приморского края. Сейчас специалисты исследуют биосферу территории, на которой построят морской порт «Аврора».
Инвестор, который возведет вблизи поселка Дунай морской порт «Аврора», уже предпринимает шаги по улучшению экологической обстановки и созданию комфортных условий для местного населения. Предприятие выступило с призывом присоединиться к наведению порядка в бухтах Фокино, собирает благоустраивать пляж в Дунае.
Порт «Аврора» — часть большого проекта компании «КОУЛСТАР» по разработке угольных месторождений в Новосибирской области, Республике Хакасии и экспорту угля в страны АТР. Инвестиции оцениваются более чем в 200 млрд рублей. Пропускная способность нового порта составит около 35 миллионов тонн в год. Будет создано более 750 новых рабочих мест.
При строительстве порта инвестор намерен использовать современные технологии и обеспечить соблюдение всех требований промышленной и экологической безопасности.