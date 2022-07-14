В школу с «Авророй»: инвестор Приморского края поможет собрать детей к учебному году

— Скоро первое сентября, и вы уже в поисках необходимых школьных принадлежностей для своих первоклашек. Собрать ребенка в школу — непростая задача. Форма, ранец, тетрадки, блокноты, дневники, шариковые и гелевые ручки, цветные и простые карандаши, краски, альбом и ещё много другой канцелярии. В общем, миссия непростая, но выполнимая. Морской Порт «Аврора» поможет подготовиться к новому учебному году всем первоклашкам городского округа ЗАТО Фокино. Необходимый набор канцелярских принадлежностей станет хорошим дополнением к учебному процессу. В День знаний, 1 сентября, каждый новый ученик округа получит подарок, — сообщили в компании.