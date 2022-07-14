Владивосток перейдёт к Китаю: прогноз именитого западного эксперта

Posted 14 июля 2022, 02:37
Published 14 июля 2022, 02:37
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Общая идея статьи Яна Кальберга, опубликованной на сайте Центра анализа европейской политики, не нова. Автор напоминает, что Владивосток стоит на когда-то переданной соседом территории.
Вероятность выдвижения Китаем требований о возвращении этих земель будет расти по мере впадения изолированной от запада России в зависимость от КНР, считает Кальберг.
Сегодня Пекин не предъявляет никаких претензий на Приморье, но это не мешает эксперту утверждать о хорошей памяти китайского руководства, которое якобы жаждет вернуть регион вместе с его крупнейшим городом.
Громкие заявления привлекли внимание сотрудников представительства министерства иностранных дел РФ во Владивостоке.
Российские дипломаты отметили: версия о «тайных и явных территориальных устремлениях КНР» уже давно не воспринимается всерьёз никем, кроме западных и японских аналитиков.
«По счастью, и у КНР, и у России хватает суверенитета проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику», - добавили в представительстве.