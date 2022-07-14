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Posted 14 июля 2022, 02:37

Published 14 июля 2022, 02:37

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Владивосток перейдёт к Китаю: прогноз именитого западного эксперта

Владивосток перейдёт к Китаю: прогноз именитого западного эксперта

14 июля 2022, 02:37
Фото: 1MI.
Внештатный преподаватель ведущих американских ВУЗов Ян Кальберг высказался о будущем Владивостока. Он полагает, что город неизбежно вернётся в Китай, у которого якобы был несправедливо отнят Россией.

Общая идея статьи Яна Кальберга, опубликованной на сайте Центра анализа европейской политики, не нова. Автор напоминает, что Владивосток стоит на когда-то переданной соседом территории.

Вероятность выдвижения Китаем требований о возвращении этих земель будет расти по мере впадения изолированной от запада России в зависимость от КНР, считает Кальберг.

Сегодня Пекин не предъявляет никаких претензий на Приморье, но это не мешает эксперту утверждать о хорошей памяти китайского руководства, которое якобы жаждет вернуть регион вместе с его крупнейшим городом.

Громкие заявления привлекли внимание сотрудников представительства министерства иностранных дел РФ во Владивостоке.

Российские дипломаты отметили: версия о «тайных и явных территориальных устремлениях КНР» уже давно не воспринимается всерьёз никем, кроме западных и японских аналитиков.

«По счастью, и у КНР, и у России хватает суверенитета проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику», - добавили в представительстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о планах возобновить регулярные авиаперелёты из России в Китай.

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