Выявлен главный канал вывоза морепродуктов по железной дороге из Приморского края

Posted 14 июля 2022, 03:53
Published 14 июля 2022, 03:53
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Портал «РЖД-Партнёр» сообщает, что за границу морепродукты вывозятся по большей части через погранпереход «Махалино (Камышовая) – Хуньчунь».
Почти все дары моря, вывезенные поездами из Приморья, оказались в Китае.
Только за июнь китайские покупатели получили около 12 400 тонн морепродуктов из тех 13 200 тонн, которые были погружены в составы для экспорта.
Экспорт рыбы и другого улова приморских рыбаков по железной дороге становится популярнее среди компаний Приморского края.
В январе-июне 2022 года таким образом за пределы края отправили около 90 200 тонн товара.
«За аналогичный период 2021 года было погружено в 2 раза меньше», - отметил портал.