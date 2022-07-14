Выявлен главный канал вывоза морепродуктов по железной дороге из Приморского края

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Около 100 000 тонн морепродуктов отправились на экспорт из Приморья по железной дороге за январь-июнь 2022 года. Большая часть этого объёма прошла через один и тот же пограничный пункт.

Портал «РЖД-Партнёр» сообщает, что за границу морепродукты вывозятся по большей части через погранпереход «Махалино (Камышовая) – Хуньчунь». Почти все дары моря, вывезенные поездами из Приморья, оказались в Китае. Только за июнь китайские покупатели получили около 12 400 тонн морепродуктов из тех 13 200 тонн, которые были погружены в составы для экспорта. Экспорт рыбы и другого улова приморских рыбаков по железной дороге становится популярнее среди компаний Приморского края. В январе-июне 2022 года таким образом за пределы края отправили около 90 200 тонн товара. «За аналогичный период 2021 года было погружено в 2 раза меньше», - отметил портал. Ранее «Восток-Медиа» писало о резком росте импорта определённых продуктов из Китая. Материалы по теме Приморский мёд пойдёт на экспорт в Казахстан Глава Минпромторга разъяснил основные направления российского экспорта