Можно ли отведать пармезана с хамоном, не выезжая из России?

— Колбасные заводы не пойдут на изготовление хамона, разве что только по какой-нибудь упрощенной схеме, потому что сейчас современные производители хотят деньги почти сразу. Нестабильность никому не нужна. Даже по сырокопченой колбасе — и то сократились заказы за счет того, что там жидкий дым добавляют, они ее не сушат как положено все равно. Потому что сырокопченая колбаса почти 2 месяца должна выдерживаться по советским ГОСТАМ, а что касается хамона, то там дольше. Ну есть, конечно, упрощенная технология для окорока — 3 недели засола, но все равно 3 месяца минимально надо его под прессом сушить.