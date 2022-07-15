«Нет никаких сомнений в победе»: капитан 1-го ранга Николай Пинчук — об СВО

— Самым важным я считаю освобождение Донбасса, ЛНР и ДНР. Эти две республики восемь лет жили под постоянными обстрелами, в ситуации, когда гибли дети и женщины. Да все цели СВО — денацификация и демилитаризация Украины, прекращение геноцида русского языка и русского народа — все они очень важны. Столько лет режим Киева вёл борьбу с русской культурой — и по сегодняшний день продолжает вести, и в итоге русские, которых во многих районах просто большинство, оказались в ситуации геноцида. Удивительно, как западенскому меньшинству удалось взять контроль над страной и подмять русское большинство. 30 лет на это ушло — и вот получилось. Страшно ведь смотреть, как детей в Киеве настраивают против русских, детей русскоговорящих родителей!