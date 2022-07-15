«Нет никаких сомнений в победе»: капитан 1-го ранга Николай Пинчук — об СВО

Posted 15 июля 2022, 02:52
Published 15 июля 2022, 02:52
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Наш собеседник — Николай Пинчук, председатель совета ветеранов Ленинского района Владивостока, капитан 1-го ранга в отставке, участник боевого траления Суэцкого залива, охраны и обороны пункта материально-технического обеспечения СССР на архипелаге Дахлак, участник Первой чеченской войны.
— Николай Николаевич, вы следили за новостями с Украины, анализировали ситуацию до 24 февраля?
— Конечно. Я наполовину украинец, между прочим.
Если внимательно следить и анализировать ту политику, которую вело руководство Украины в последние 20 лет, и особенно политику Зеленского, а также Европа и США, то станет ясно, что нас вели к этому конфликту и мы были вынуждены начать специальную военную операцию.
— Да и события на Донбассе не оставляли надежд на мирное разрешение ситуации?
— Восемь лет мы вели переговоры, уговаривали, предлагало варианты… Но было ясно, что и Украина, и Франция с Германией не собираются соблюдать Минские соглашения. НАТО вплотную собиралось приблизиться к нашим границам. Были общие слова, а конкретных дел не было. И, повторюсь, мы были вынуждены начать СВО. Потому что все военные понимают, что удар лучше наносить первыми. Поэтому я считаю, что президент Путин принял правильное решение, хотя и непростое. Мы предупредили мартовское наступление ВСУ на Донбасс и Россию. Нанесли превентивные удары по скоплениям войск ВСУ, и у нас появилось тактическое и стратегическое преимущество.
— Почему лично вы поддерживаете СВО?
— Я считаю, что специальная военная операция была начата правильно, дальше терпеть и ждать было некуда. Тем более что у нас были очевидные преимущества — лучшая техника, лучше подготовлены военнослужащие. И это очевидно, между прочим. Что бы там ни говорили злопыхатели, а в России не объявляли мобилизацию и солдаты-срочники не принимают участия в СВО. Военные действия ведут хорошо подготовленные контрактники.
— Какие цели СВО вам наиболее близки?
— Самым важным я считаю освобождение Донбасса, ЛНР и ДНР. Эти две республики восемь лет жили под постоянными обстрелами, в ситуации, когда гибли дети и женщины. Да все цели СВО — денацификация и демилитаризация Украины, прекращение геноцида русского языка и русского народа — все они очень важны. Столько лет режим Киева вёл борьбу с русской культурой — и по сегодняшний день продолжает вести, и в итоге русские, которых во многих районах просто большинство, оказались в ситуации геноцида. Удивительно, как западенскому меньшинству удалось взять контроль над страной и подмять русское большинство. 30 лет на это ушло — и вот получилось. Страшно ведь смотреть, как детей в Киеве настраивают против русских, детей русскоговорящих родителей!
— А ведь когда-то Украина была братской республикой в СССР, как же смогло получиться то, что мы имеем сейчас?
— Украина, само это понятие, равно как и слово «украинцы» придумали австрийцы — для жителей части своей империи, в частности — для Галиции. В России же было слово Малороссия, и никаких других. Малороссия была небольшой областью, в основном — сельскохозяйственной территорией. Уже после революции советская власть добавила к этой территории промышленно развитые регионы — Харьков, например, и так далее. 10 наиболее развитых промышленных губерний отдали! А население там было в основном русское. Считалось, что крестьянскому населению не хватает пролетарской сознательности. Уже при советской власти в этой республике строили промышленные гиганты, открывали прекрасные военные училища.
Галиция же оставалась глубоко русофобской и до присоединения к СССР в 1939 году, и после. Речи про самостийность и независимость шли оттуда. Разумным же людям было ясно, что сильной и независимой Украина может быть только в союзе с Россией, и никак иначе. И это подтверждается опытом истории.
После распада СССР первый президент Украины Кравчук кем был? Западанцем, у бандеровцев бегал в связных, да и не скрывал этого. И далее каждый президент был слабее предыдущего, и влияние США и Запада становилось на Украине всё сильнее, и пропаганда там работала непрерывно, основанная на проверенных западных технологиях пропаганда! Она и сегодня работает — читали про идею снести памятник Екатерине Великой в Одессе? Вот то-то же.
— Вам, как человеку советского времени, наверняка больно за всем этим было наблюдать?
— Моя мать — украинка, а отец — сибирский казак. Вот такая смесь. И конечно, на это больно и грустно смотреть. Но я осознаю, что украинцы предали дружбу с Россией. И не в первый раз. Мазепа. Директория. Бандера. Сколько примеров! И это тоже больно. Понимаете, если российское государство стремилось всегда быть сильным и отстаивать свои интересы, то украинцы стремились лавировать, жить хорошо за чужой счёт. Но такая политика к хорошему не приведёт. И не привела.
Но тут у меня есть основания для оптимизма. Понемногу жители Украины — особенно русская часть — начинает осознавать бандитскую сущность своего правительства.
— И поэтому наших воинов в освобождённых населённых пунктах встречают цветами?
— Да. Потому что примеры обстрелов мирных кварталов, использования больниц как опорных пунктов обороны — это фашистские методы. И люди понемногу это осознают.
— Вы уверены в победном завершении СВО?
— Конечно! У современной Украины нет стержня, нет той силы общественного сплочения, на которую можно опереться. А у России она есть. Я общаюсь с большим количеством людей и знаю, как искренне люди поддерживают спецоперацию. Сомнений нет в нашей победе никаких.