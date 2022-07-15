Отъём земли средь бела дня: что происходит со стоянками во Владивостоке

Posted 15 июля 2022, 05:59
Published 15 июля 2022, 05:59
Modified 30 сентября 2022, 12:14
Updated 30 сентября 2022, 12:14
Казалось бы, громкая история с тем, как должностные лица из управления муниципального имущества мэрии Владивостока самовольно распорядились судьбой более чем семисот арендаторов городской земли из реестра, должна была закончиться с арестом причастных к этому «деятелей».
20 февраля 2021 года по подозрению в получении взятки при оформлении земельных участков ФСБ задержала руководителя указанной муниципальной структуры Дмитрия Пикулу и его заместителя Дениса Резанова. Их подписи стояли под документами, по которым арендаторы, коих оказалось несколько сотен, вдруг перестали быть таковыми. А арендуемые ими участки вдруг перешли другим людям. Например, стоянка ООО «СК» неожиданно де-юре отошла ООО «Аякс».
— Приехали ко мне молодые люди, предоставили якобы договор о том, что эта земля принадлежит теперь им. Данная группа лиц проникла на территорию и по сей день находится здесь, аргументируя непонятным мне договором, — делится проблемой, с которой столкнулся в прошлом году, директор автостоянки ООО «СК» Александр Токаренко.
Увидеть арендаторам пришлось не только переделанные за их спинами договоры, но и настоящие разборки а-ля 90-е — с уголовного вида личностями и постоянными диверсиями. А оперировали представители «Аякса», зарегистрированного, по данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году Арменом Рудиковичем Хачатряном, договором аренды. Якобы тот был оформлен ещё в 2020 году.
Забегая вперёд, скажем, что причастный к махинациям с землёй Резанов уже получил 5,5 года колонии. Приговор вступил в законную силу в январе этого года.
SOS — спасите наши души!
Предприниматели, столкнувшись с беспределом, взывали даже к помощи заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина и федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Заметим, что участок на Нейбута ООО «СК» арендовало больше 15 лет. Никаких проблем с оплатой, никаких задержек. На арендуемой территории находилась автостоянка, авторазборка и бокс по ремонту автомобильной электрики. Компания даже получила статус резидента Свободного порта Владивосток, намереваясь развиваться с инвестпроектом по строительству станции технического обслуживания.
От муниципальных чиновников раз за разом приходил ответ — якобы на арендуемом участке земли нельзя ничего строить. Последняя такая отказная депеша была подписана в октябре 2020 года.
Этот инцидент, возможно, и не вызвал бы вопросов у общественности, если бы меньше чем через 10 дней этот участок не оказался отданным в аренду ООО «Аякс» на 49 лет с правом… строительства автомоечного комплекса.
В поисках здравого смысла
— Чтобы что-то отдать кому-то, нужно это сначала изъять у прежнего владельца. Составить акт возврата земельного участка. Тогда уже распоряжаться. А вот такое закулисное распоряжение землей спровоцировало непонимание, — прокомментировал ситуацию юрист ООО «СК» Виктор Осадчий.
Спустя полгода выяснилось, что люди, которые по должности должны были контролировать порядок в аренде, поступили не просто непорядочно — вне рамок закона. Они вычеркнули записи о договоре аренды из Государственного кадастра недвижимости, сделав договор аренды муниципальной земли с ООО «СК» и еще почти 700 арендаторами недействительными.
Тогда массовые обращения пострадавших от такого произвола арендаторов в прокуратуру привели к тому, что распоряжение управления мунсобственности было отменено. Президент Союза «Лига предпринимателей г. Владивостока» Павел Гетман даже говорил, что «война уже выиграна».
Увы, некоторые бизнесмены до сих пор ищут справедливости, методично обходя коридоры судебной системы. В частности, никак не решён спор с участием ООО «СК», которое до сих пор аккуратно вносит арендные платежи, и ООО «Аякс», запись о договоре аренды которого на оспариваемый участок в Государственном кадастре недвижимости не исключена до сих пор.
Несколько первых решений в судах были на стороне ООО «СК». И даже в администрации Владивостока согласились с тем, что правда на стороне давних арендаторов. Но после этих заявлений вдруг что-то пошло не так.
Юрист Павел Щеглов отмечает — в рамках одного судебного заседания суд вставал на сторону «старых» арендаторов, а дальше — начинались нестыковки, которые он называет «биполярностью».
— Суд приходит к мнению, что, оказывается, можно чтобы было два действующих договора на один публичный земельный участок. Сегодня такой создался абсурд правовой, — комментирует происходящее президент Союза «Лига предпринимателей г. Владивостока» Павел Гетман.
Между тем, как гласит ч. 1 ст. 16 АПК РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.
«Биполярочка» в суде?
Арбитражный суд Приморского края своим решением по делу № А51-9887/2021 от 16 декабря 2021 года, которое вступило в силу 24 марта 2022 года, подтвердил: договор аренды участка на Нейбута с ООО «СК» в соответствии с положениями ст. 621 ГК РФ в марте 2021 года был действующим. Однако, напомним, из администрации города компанию уведомили о том, что она перестала считаться законным арендатором.
Дальше — следим за руками (читай — подписями судей под решениями). Уже в мае этого года Пятый арбитражный апелляционный суд выносит постановление по делу № А51-4126/2021, изменив обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда. И… признаёт, что всё-таки договор аренды ООО «СК» прекращён.
Юристы, к которым обратилась редакция, видят в этом нарушение сразу двух статей Арбитражного процессуального кодекса РФ — 16 и 69. А вынос постановления вопреки вступившему в законную силу судебного акта позволил не рассматривать требования ООО «СК» по существу. Обосновали в арбитраже это тем, что на дату заключения договора аренды с ООО «Аякс» право аренды ООО «СК» не существовало.
Стать арбитром в этой ситуации могла бы прокуратура. Однако на уровне Приморского края сотрудники надзорного ведомства почему-то отказывали в рассмотрении жалоб. Арендаторы, невольно ставшие участниками длительной правовой коллизии, решили обратиться в Генеральную прокуратуру.
Пострадавшая сторона уверена, что дело не только в её истории, но и в принципе всё случившееся — вопрос публичных интересов, который необходимо урегулировать с привлечением надзорного органа.
Такие права у прокуратуры не просто есть, они закреплены сразу в двух указаниях Генпрокуратуры об исполнении региональными прокурорами надзора за арбитражным производством. Вопиющие случаи, один из которых сейчас разворачивается в Приморье, они обязаны отслеживать (в том числе и по публикациям в открытых источниках) и пресекать, вмешиваясь в процессы.
Иначе не ровён час — на «лакомом» куске муниципальной земли вместо заявленной автомойки вдруг начнёт расти очередной небоскрёб. Мало, что ли, подобных историй пережил Владивосток в своей постсоветской истории?