Отъём земли средь бела дня: что происходит со стоянками во Владивостоке

— Приехали ко мне молодые люди, предоставили якобы договор о том, что эта земля принадлежит теперь им. Данная группа лиц проникла на территорию и по сей день находится здесь, аргументируя непонятным мне договором, — делится проблемой, с которой столкнулся в прошлом году, директор автостоянки ООО «СК» Александр Токаренко.