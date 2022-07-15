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Posted 15 июля 2022, 03:20

Published 15 июля 2022, 03:20

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Ситуация с остановкой поездов вышла на новый уровень в Приморье

Ситуация с остановкой поездов вышла на новый уровень в Приморье

15 июля 2022, 03:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
Сотрудники транспортной прокуратуры Приморья проверят, с чем была связана массовая задержка движения поездов. Некоторые составы часами стояли без движения.

В ведомстве сообщают, что проверят соблюдение транспортного законодательства и оценят своевременность мер, принятых для устранения аварии.

«При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», - отметили в транспортной прокуратуре края.

Стоять на рельсах в разгар непогоды остались 5 поездов и электричек. Отклонение от расписания для каждого состава было разным - от 10 минут до 5 часов.

К 12:30 пятницы, 15 июля, движение удалось нормализовать.

Напомним, одной из первых о ЧП на железной дороге рассказала читательница «Восток-Медиа».

Она и другие пассажиры провели в стоявшей на путях электричке более 4 часов, не имея возможности выйти из вагона.

Возмущённые приморцы решили, что оказались в незавидном положении из-за действий машиниста состава.

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#Новости#Прокуратура#Поезда
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