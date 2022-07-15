Ситуация с остановкой поездов вышла на новый уровень в Приморье

Posted 15 июля 2022, 03:20
Published 15 июля 2022, 03:20
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В ведомстве сообщают, что проверят соблюдение транспортного законодательства и оценят своевременность мер, принятых для устранения аварии.
«При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», - отметили в транспортной прокуратуре края.
Стоять на рельсах в разгар непогоды остались 5 поездов и электричек. Отклонение от расписания для каждого состава было разным - от 10 минут до 5 часов.
К 12:30 пятницы, 15 июля, движение удалось нормализовать.
Она и другие пассажиры провели в стоявшей на путях электричке более 4 часов, не имея возможности выйти из вагона.
Возмущённые приморцы решили, что оказались в незавидном положении из-за действий машиниста состава.