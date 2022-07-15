Суд постановил: новый этап дела о групповом избиении девочки в Приморье

Posted 15 июля 2022, 06:28
Published 15 июля 2022, 06:28
Modified 25 октября 2022, 02:59
Updated 25 октября 2022, 02:59
В прокуратуре региона сообщают, что 16-летний приморец отправится в СИЗО на 2 месяца.
По версии следствия, именно он ударил 13-летнюю девочку ногой по голове после того, как окружившая её группа подростков оскорбила ребёнка и заставила её встать на колени.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего группой лиц».
Расследование продолжается, его ход контролируется сотрудниками прокуратуры.
Напомним, резонансный инцидент произошёл в селе Сергеевка Партизанского района Приморья. «Восток-Медиа» публиковало подробности группового нападения на 13-летнюю девочку.