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Posted 15 июля 2022, 06:28

Published 15 июля 2022, 06:28

Modified 25 октября 2022, 02:59

Updated 25 октября 2022, 02:59

Суд постановил: новый этап дела о групповом избиении девочки в Приморье

Суд постановил: новый этап дела о групповом избиении девочки в Приморье

15 июля 2022, 06:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Суд поддержал ходатайство прокурора о заключении под стражу несовершеннолетнего, подозреваемого в избиении девочки в Партизанском районе Приморского края. Уже известно, какой могла быть его роль в инциденте.

В прокуратуре региона сообщают, что 16-летний приморец отправится в СИЗО на 2 месяца.

По версии следствия, именно он ударил 13-летнюю девочку ногой по голове после того, как окружившая её группа подростков оскорбила ребёнка и заставила её встать на колени.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего группой лиц».

Расследование продолжается, его ход контролируется сотрудниками прокуратуры.

Напомним, резонансный инцидент произошёл в селе Сергеевка Партизанского района Приморья. «Восток-Медиа» публиковало подробности группового нападения на 13-летнюю девочку.

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#Новости#Суд#1
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