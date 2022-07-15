Василий Васильев: Владивостоку срочно нужна стоянка для фур

Posted 15 июля 2022, 02:18
Published 15 июля 2022, 02:18
Modified 1 сентября 2022, 06:39
Updated 1 сентября 2022, 06:39
А в мае текущего года на Чуркине при развороте с большегруза упал плохо закрепленный контейнер — лишь чудом никто не погиб, пострадала припаркованная машина.
По словам депутата Думы Владивостока от ЛДПР Василия Васильева, за последние годы было несколько попыток упорядочить движение грузового транспорта в столице Приморья. Однако все они провалились — в первую очередь из-за отсутствия в городе специализированных стоянок для крупногабаритного транспорта. Ближайшая такая стоянка находится в районе Артема, и поэтому, чтобы не терять время, дальнобойщики «занимают очередь» в порт прямо на улицах Владивостока.
В 2021 году в Думе Владивостока проводилась встреча с участием перевозчиков и представителей администрации. На ней обсуждалось создание «перехватывающих» парковок, где крупногабаритный транспорт мог бы ожидать своей очереди на въезд в порты, не создавая проблем для дорожного движения на узких улицах краевой столицы.
— Главное — необходимо определить, какие участки, находящиеся в муниципальной собственности, подходят для размещения подобных парковок. Обустройство парковок замет не так много времени. Это необходимо сделать как можно скорее, ведь речь идет о комфорте передвижения по городу как для личного, так и для общественного транспорта. Считаю, что участие в оборудовании подобных парковок могли бы принять и собственники портовых терминалов Владивостока, ведь они также заинтересованы в упорядочении потока грузового транспорта, — рассуждает представитель ЛДПР в городской думе Василий Васильев.