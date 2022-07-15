Василий Васильев: Владивостоку срочно нужна стоянка для фур

— Главное — необходимо определить, какие участки, находящиеся в муниципальной собственности, подходят для размещения подобных парковок. Обустройство парковок замет не так много времени. Это необходимо сделать как можно скорее, ведь речь идет о комфорте передвижения по городу как для личного, так и для общественного транспорта. Считаю, что участие в оборудовании подобных парковок могли бы принять и собственники портовых терминалов Владивостока, ведь они также заинтересованы в упорядочении потока грузового транспорта, — рассуждает представитель ЛДПР в городской думе Василий Васильев.