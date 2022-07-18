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Posted 18 июля 2022, 06:00

Published 18 июля 2022, 06:00

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Нет автомобильного сообщения»: режим ЧС ввели в густонаселённой части Приморья

18 июля 2022, 06:00
Сюжет
Наводнение
Власти Уссурийского городского округа объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Муниципалитет продолжает бороться с последствиями продолжительного дождя.

В местной администрации сообщают, что с сёлами Яконовка и Кугуки сейчас «нет автомобильного сообщения».

Жители Яконовки сообщают о затоплении двух домов. Ещё один подобный инцидент случился в селе Богатырка.

«Нанесён ущерб и сехозугодьям округа. По предварительным данным, затоплены поля у 19 сельхозпроизводителей», - добавили местные власти.

Рост уровня воды в некоторых реках Уссурийского городского округа делает реальной угрозу наводнения. Это и вынудило главу муниципалитета объявить режим ЧС.

Напряжённая гидрологическая ситуация напрямую связана с количеством осадков, выпавших в Уссурийске. За 15-17 июля этот показатель составил 130 миллиметров, хотя месячная норма для июля - всего 93 миллиметра.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какие последствия непогода имела для соседней Михайловки.

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#Новости#Наводнение#1
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