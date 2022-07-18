«Нет автомобильного сообщения»: режим ЧС ввели в густонаселённой части Приморья

Posted 18 июля 2022, 06:00
Published 18 июля 2022, 06:00
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В местной администрации сообщают, что с сёлами Яконовка и Кугуки сейчас «нет автомобильного сообщения».
Жители Яконовки сообщают о затоплении двух домов. Ещё один подобный инцидент случился в селе Богатырка.
«Нанесён ущерб и сехозугодьям округа. По предварительным данным, затоплены поля у 19 сельхозпроизводителей», - добавили местные власти.
Рост уровня воды в некоторых реках Уссурийского городского округа делает реальной угрозу наводнения. Это и вынудило главу муниципалитета объявить режим ЧС.
Напряжённая гидрологическая ситуация напрямую связана с количеством осадков, выпавших в Уссурийске. За 15-17 июля этот показатель составил 130 миллиметров, хотя месячная норма для июля - всего 93 миллиметра.