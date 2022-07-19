Финансовой грамотности научат во Владивостоке

Posted 19 июля 2022, 03:32
Published 19 июля 2022, 03:32
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
На VIII Всероссийском Конгрессе волонтеров финансового просвещения, который будет проходить во Владивостоке, представят сразу несколько программ и практик личностного развития, в том числе — для слабо слышащих людей.
Одна из них — «Автостопом по аспектам финансовой грамотности». Суть стартапа заключается в информировании школьников из глубинок об основах финансовой грамотности. Дважды в год ребят из сельских и отдаленных районов приглашают на кампус ДВФУ, где они живут, обучаются абсолютно бесплатно. Лекции читают руководители крупных финансовых институтов, в том числе — директора банков Приморского края. Проект распространяется далеко за пределы региона — он востребован на Камчатке и в Забайкалье.
Второй стартап — для слабо слышащих и глухих людей — под названием «Эдсурт». Формат платформы предусматривает видеоуроки и другие учебные материалы, переведенные на русский язык жестов. По словам координатора мероприятия Людмилы Васюковой, около девяти миллионов человек страдают этим недугом, один миллион из которых — дети. Поэтому крайне необходимо давать шанс развиваться каждой категории граждан.
Помимо этого в рамках конгресса обсудят мобильное приложение студентов ВГУЭС, в котором в любое удобное время можно скачивать видеоуроки на тему финансовой грамотности.
VIII Всероссийский Конгресс открылся еще 12 июля, модератором встречи с председателем Центробанка России Набиуллиной Эльвирой Сахипзадовной стала студента ДВФУ, что является огромной честью. Людмила Васюкова отметила: «Приморский край — передовик финансового просвещения. Мы востребованы по всей стране. Наша молодежь выполняет общественно полезную работу, волонтеры рады видеть результаты, оценку своей деятельности со стороны».
Заседание пройдет 20 июля в ДВФУ, в кампусе G, ауд. 512. Начнется мероприятие в 18:00. Онлайн-трансляция обсуждения будет транслироваться на всю Россию на сайте Банка России.