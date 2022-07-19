Финансовой грамотности научат во Владивостоке

Одна из них — «Автостопом по аспектам финансовой грамотности». Суть стартапа заключается в информировании школьников из глубинок об основах финансовой грамотности. Дважды в год ребят из сельских и отдаленных районов приглашают на кампус ДВФУ, где они живут, обучаются абсолютно бесплатно. Лекции читают руководители крупных финансовых институтов, в том числе — директора банков Приморского края. Проект распространяется далеко за пределы региона — он востребован на Камчатке и в Забайкалье.