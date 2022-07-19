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Posted 19 июля 2022, 03:11

Published 19 июля 2022, 03:11

Modified 1 сентября 2022, 04:21

Updated 1 сентября 2022, 04:21

тематическое фото

«Гости» из Приморья чуть не попали в Китай незаконным путём

19 июля 2022, 03:11
Фото: 1MI
тематическое фото
Сюжет
Происшествие
Специалисты Россельхознадзора задержали в Приморском крае две партии древесины, предназначавшуюся для экспорта в Китай. В обоих грузах нашли запрещённых «пассажиров».

В местному управлении ведомства сообщают, что партия ели объёмом 1,8 кубометра содержала короеда-типографа. Груз даурской лиственницы в 78 кубических метров таил в себе короеда большого лиственничного.

Недопустимые к ввозу в Китай вредители ещё были живыми, когда их нашли специалисты.

Партии древесины направили на обеззараживание. Только после уничтожения «пассажиров» экспортёр сможет во второй раз попробовать получить разрешение на поставку товара в КНР.

Ранее «Восток-Медиа» писало о выявлении высокого содержания ртути в 26-тонной партии рыбы из Китая.

Сомнительное содержимое оказалось и в грузе вьетнамских морепродуктов, а партия мяса из Америки несла угрозу для здоровья жителей Приморья.

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#Новости#Происшествие#Экспорт#1
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