«Гости» из Приморья чуть не попали в Китай незаконным путём

Posted 19 июля 2022, 03:11
Published 19 июля 2022, 03:11
Modified 1 сентября 2022, 04:21
Updated 1 сентября 2022, 04:21
В местному управлении ведомства сообщают, что партия ели объёмом 1,8 кубометра содержала короеда-типографа. Груз даурской лиственницы в 78 кубических метров таил в себе короеда большого лиственничного.
Недопустимые к ввозу в Китай вредители ещё были живыми, когда их нашли специалисты.
Партии древесины направили на обеззараживание. Только после уничтожения «пассажиров» экспортёр сможет во второй раз попробовать получить разрешение на поставку товара в КНР.