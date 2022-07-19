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Posted 19 июля 2022, 10:14

Published 19 июля 2022, 10:14

Modified 28 февраля 2023, 07:51

Updated 28 февраля 2023, 07:51

Новое послание от инопланетян нашли близ Уссурийска? — фото

Новое послание от инопланетян нашли близ Уссурийска? — фото

19 июля 2022, 10:14
Фото: снимок "Яндекс.Карты".
Любопытный приморец обнаружил необычный знак в поле близ села Баневурово, просматривая карты. «Восток-Медиа» постаралось узнать, что обозначает этот агроглиф.

Один из подписчиков уссурийского новостного telegram-канала решил поискать доказательства существования жизни в космосе на территории Приморского края. В результате нашёл изображение креста и странного амебообразного объекта.

Местоположение агроглифаМестоположение агроглифа
АгроглифАгроглиф
Местоположение агроглифа. Фото: снимок "Яндекс.Карты"

Можно предположить, что инопланетяне пометили знаком планируемое место локации своей базы, даже расчертили план зданий.

Подписчики сообщества также заинтересовались необычным изображением в полях. В комментариях прозвучали разные теории происхождения рисунка. Мы побеседовали с местными жителями и услышали несколько интересных историй.

Одна из подписчиц рассказывает, что этот «крест» существует уже давно, а рисунок связан с историей трагической гибели героя гражданской войны Виталия Баневура, в честь которого и названо село. По одной из версий, белогвардейцы разрезали грудь комсомольца и вырвали сердце юноши. Так что крест может символизировать разрез грудной клетки либо память героя. Но Баневур был убит не здесь, а рядом с соседним селом Кондратёновка.

Однако члены «Клуба любителей истории» считают происхождение агроглифа более тривиальным. Когда-то эта территория входила в состав военного округа г. Никольск-Уссурийский, поэтому, по их версии, загадочный рисунок создали военные. Точное значение этой схемы знатоки не раскрывают, но возможно это действительно был план здания, либо же метка для самолётов и вертолетов. Сейчас витиеватые дорожки используют мотоциклисты для своих заездов, об этом сообщают очевидцы.

Судьба витиеватого рисунка в поле так и остается загадкой. Военное прошлое этих земель говорит о рукотворном происхождении узоров. Но тот факт, что всего в 4 км от таинственного места находится астрономическая обсерватория, может давать надежду любителям теорий заговора.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Уссурийск сильно пострадал от осадков, потому там был введён режим чрезвычайной ситуации. Село Баневурово, где находится интересный агроглиф, находится всего в 17 км от города, но ехать туда сейчас, чтобы увидеть объект собственными глазами, мы вам не советуем в связи со сложной дорожной обстановкой.

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#Алиса Ткаченко#Новости#Наука и технологии#Уссурийск#Космос#Обсерватория
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