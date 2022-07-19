Новое послание от инопланетян нашли близ Уссурийска? — фото

Одна из подписчиц рассказывает, что этот «крест» существует уже давно, а рисунок связан с историей трагической гибели героя гражданской войны Виталия Баневура, в честь которого и названо село. По одной из версий, белогвардейцы разрезали грудь комсомольца и вырвали сердце юноши. Так что крест может символизировать разрез грудной клетки либо память героя. Но Баневур был убит не здесь, а рядом с соседним селом Кондратёновка.