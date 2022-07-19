В Хабаровске и районе имени Лазо число жалоб на невывоз мусора сократилось в пять раз

Сюжет ЖКХ

В первые дни работы регионального оператора возникли проблемы с вывозом отходов, связанные с новым транспортом, новыми водителями и новыми для них маршрутами. Специалисты министерства ЖКХ с первых дней контролировали работу «Хабавтотранс ДВ».

В частности, они осуществляли выезды по маршруту движения мусоровозов и осмотр контейнерных площадок, в оперативном режиме передавали регоператору данные о поступающих обращениях, связанных с несовременным вывозом ТКО. Эти меры позволили урегулировать острые вопросы. В Хабаровске и районе имени Лазо количество жалоб на невывоз отходов сократилось почти в пять раз. В данный момент региональный оператор начинает разыскивать фирмы, которые сваливают во дворы так называемый «серый» мусор. «У регоператора прибавилось до 20 процентов объемов к вывозу за счет так называемого теневого мусора, но и эти отходы оператор обязан доставить на официальный полигон в Ситу. Сейчас усиливается работа по поиску фирм, которые теперь сваливают весь мусор во дворы. Региональным оператором уже выявлено около 400 неучтенных мест накопления», — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края. В связи с существенным уменьшением количества жалоб от жильцов многоквартирных домов регоператор сейчас усиливает работу в частном секторе города. В зону действия «Хабавтотранс ДВ» попадает около 11 тысяч домов, в которых организован пакетный сбор. Однако при таком методе пакеты могут разорвать животные, а мусор разнести ветром. «Пакетный сбор вдоль улиц частного сектора не отвечает санитарным нормам, поэтому мы совместно с администрацией Хабаровска прорабатываем вопрос о восстановлении контейнерных площадок, которые были ранее. Предварительно, речь идет о 77 точках. Когда отходы попадают в контейнеры, они становятся недоступны бродячим собакам и различным грызунам. Также при наличии контейнерной площадки отходы из частного сектора будут вывозиться ежедневно, а не раз в неделю, как было ранее», — отметил директор «Хабавтотранс ДВ» Валерий Дунисов. Регоператор приступил к своим работам с 1 июля. Все мусоровозы оснащены системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать движение транспорта, каждую остановку и загрузку ТКО. Напомним, что жители как многоквартирных, так и частных домов, обслуживаемых оператором, будут оплачивать услугу по льготному тарифу. Размер платы составит 5 рублей с одного квадратного метра. Это минимальная цена при условии, что плата по экономически обоснованному тарифу составляет от 6,5 до 8 рублей. Разница будет компенсирована из средств краевого бюджета. Материалы по теме Повышения тарифов на вывоз мусора в Хабаровском крае не будет - Михаил Дегтярёв Мусорная реформа в Хабаровске: регоператор выстраивает эффективную маршрутизацию Стало чище: первые итоги мусорной реформы в Хабаровском крае