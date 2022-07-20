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Posted 20 июля 2022, 17:05

Published 20 июля 2022, 17:05

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Минсельхоз сообщил о закупках зерна в государственный интервенционный фонд в августе

20 июля 2022, 17:05
Минсельхоз РФ планируется в следующем месяце закупить зерно в государственный интервенционный фонд.

В сообщении ведомства в Telegram говорится о том, что в августе Минсельхоз приступит к формированию запасов продовольственной пшеницы и ржи. Об этом пишет RT.

Известно, что в рамках государственных интервенций в 2022 году будет закуплено до одного миллиона тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что в этом году страна планирует пустить на экспорт 37 миллионов тонн зерна.

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