Минсельхоз сообщил о закупках зерна в государственный интервенционный фонд в августе

Posted 20 июля 2022, 17:05
Published 20 июля 2022, 17:05
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В сообщении ведомства в Telegram говорится о том, что в августе Минсельхоз приступит к формированию запасов продовольственной пшеницы и ржи. Об этом пишет RT.
Известно, что в рамках государственных интервенций в 2022 году будет закуплено до одного миллиона тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России.
Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что в этом году страна планирует пустить на экспорт 37 миллионов тонн зерна.