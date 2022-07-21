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Posted 21 июля 2022, 01:45

Published 21 июля 2022, 01:45

Modified 1 сентября 2022, 04:22

Updated 1 сентября 2022, 04:22

Депутаты Приморья расширили список мер соцподдержки участников СВО

21 июля 2022, 01:45
Сюжет
Патриотизм
В Приморском крае представительная и законодательная власть постоянно работают над расширением мер соцподдержки для участников СВО и членов их семей.

Так, на днях депутаты ЗС ПК одобрили изменения в законе, которые дают военнослужащим-участникам СВО, а также добровольцам, ставшим инвалидами I или II группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, возможность получить санаторно-курортное лечение бесплатно.

Жители Приморья положительно оценили эту инициативу депутатов края.

«Считаю, что мер социальной поддержки для наших ребят, которые выполняют ратную работу на СВО, должно быть как можно больше, — говорит пенсионерка Наталья Яковлева. — Наши внуки там себя не щадят, значит, наша задача — поддерживать их, а задача властей — принимать реальные решения, которые помогут ребятам, когда они вернутся домой с победой».

«Мы должны быть благодарны всемерно и военным, и добровольцам, которые встали стеной между бандеровским неонацизмом и нами, нашей страной, нашим спокойным мирным сегодняшним днём, — говорит жительница Владивостока Татьяна Баранникова. — СВО — это военная операция, а значит — это ранения, травмы… Наши ребята проходят лечение в госпиталях после ранений и снова возвращаются по зову сердца и долга на СВО. Значит, мы должны сделать так, чтобы они знали, понимали и чувствовали свою защищённость в тылу, дома. Так что это очень правильная мера, думаю, наши депутаты найдут ещё возможности поддержать участников СВО».

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