Депутаты Приморья расширили список мер соцподдержки участников СВО

«Мы должны быть благодарны всемерно и военным, и добровольцам, которые встали стеной между бандеровским неонацизмом и нами, нашей страной, нашим спокойным мирным сегодняшним днём, — говорит жительница Владивостока Татьяна Баранникова. — СВО — это военная операция, а значит — это ранения, травмы… Наши ребята проходят лечение в госпиталях после ранений и снова возвращаются по зову сердца и долга на СВО. Значит, мы должны сделать так, чтобы они знали, понимали и чувствовали свою защищённость в тылу, дома. Так что это очень правильная мера, думаю, наши депутаты найдут ещё возможности поддержать участников СВО».