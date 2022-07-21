Населенный пункт восстанавливают после дождей в Приморье

По словам Олегка Кожемяко, дороги приведут в надлежащий вид в ближайшие время — необходимо восстановить сразу несколько трасс, в течение нескольких дней наладят сообщение с другими населенными пунктами. На данный момент над ликвидацией последствий стихии в селах Маргаритово и Моряк-Рыболов трудятся 4 подрядчика и спасатели.