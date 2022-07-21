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Posted 21 июля 2022, 03:19

Published 21 июля 2022, 03:19

Modified 17 августа 2022, 09:13

Updated 17 августа 2022, 09:13

Населенный пункт восстанавливают после дождей в Приморье

21 июля 2022, 03:19
Отрезанный от остального мира Ольгинский округ приходит в себя после разбушевавшейся природной стихии в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко лично проследил за ходом выполнения работ.

Мероприятия для возвращения привычной мирной жизни после затопления провели в Ольгинском округе Приморского края. Губернатор Олег Кожемяко лично проследил за ходом работ.

Местным жителям отправили необходимые вещи и провизию вертолетом, восстановили связь и свет. Однако село Моряк-Рыболов по-прежнему оторвано от цивилизации.

По словам Олегка Кожемяко, дороги приведут в надлежащий вид в ближайшие время — необходимо восстановить сразу несколько трасс, в течение нескольких дней наладят сообщение с другими населенными пунктами. На данный момент над ликвидацией последствий стихии в селах Маргаритово и Моряк-Рыболов трудятся 4 подрядчика и спасатели.

Люди отметили, что подобные события происходили после тайфуна в 2016 году — тогда жизнедеятельность в округе восстанавливали несколько недель.

Любой пострадавший может обратиться в правительство края через мессенджер, указав личные данные.

Ранее «Восток-Медиа» писало о первых этапах помощи Ольгинскому округу. Приморцам доставили 500 килограмм муки, лекарства и газовые плиты.

Информирование населения проходит в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и ликвидацию их последствий.

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#Новости#Общество#Олег Кожемяко#Помощь населению
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