Силовики схватили десятки человек прямо на улице в Приморье

Posted 21 июля 2022, 03:52
Published 21 июля 2022, 03:52
Modified 17 августа 2022, 09:13
Updated 17 августа 2022, 09:13
В краевом управлении ведомства сообщают, что одно из задержаний произошло в Уссурийске.
При патрулировании улиц росгвардейцы заметили мужчину, чья внешность соответствовала ориентировке на подозреваемого в вымогательстве.
Инстинкты не подвели правоохранителей, как показала проверка документов. Задержанного доставили в отделение полиции.
На глаза росгвардейцам Находки попалась подозрительная женщина. Дама «заметалась» по улице, увидев патрульный автомобиль, и силовики решили пробить её по базе данных.
«Выяснилось, что 39-летняя гражданка находится в розыске по подозрению в совершении кражи», - рассказали в ведомстве.
Доставленная в отдел полиции женщина может похвастаться внушительным криминальным прошлым. Её послужной список включает судимости за кражу, грабёж, угон машины и наркопреступления.