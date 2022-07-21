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Posted 21 июля 2022, 03:52

Published 21 июля 2022, 03:52

Modified 17 августа 2022, 09:13

Updated 17 августа 2022, 09:13

Силовики схватили десятки человек прямо на улице в Приморье

Силовики схватили десятки человек прямо на улице в Приморье

21 июля 2022, 03:52
Фото: 1MI
Сюжет
Происшествие
Сотрудники Росгвардии задержали в Приморье 30 находившихся в розыске граждан. Некоторые подозреваемые попались в руки силовикам случайно.

В краевом управлении ведомства сообщают, что одно из задержаний произошло в Уссурийске.

При патрулировании улиц росгвардейцы заметили мужчину, чья внешность соответствовала ориентировке на подозреваемого в вымогательстве.

Инстинкты не подвели правоохранителей, как показала проверка документов. Задержанного доставили в отделение полиции.

На глаза росгвардейцам Находки попалась подозрительная женщина. Дама «заметалась» по улице, увидев патрульный автомобиль, и силовики решили пробить её по базе данных.

«Выяснилось, что 39-летняя гражданка находится в розыске по подозрению в совершении кражи», - рассказали в ведомстве.

Доставленная в отдел полиции женщина может похвастаться внушительным криминальным прошлым. Её послужной список включает судимости за кражу, грабёж, угон машины и наркопреступления.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании опасной банды сотрудниками силовых структур.

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