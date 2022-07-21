В Хабаровском крае наградили лучших волонтёров

Проект «Ступени добровольчества» уникален и разработан в Хабаровском крае. Основная цель проекта — мотивация молодёжи края к приобщению в волонтёрскую деятельность. Сейчас волонтёры — это неоценимый государственный ресурс. Мы стараемся поощрять ребят в их деятельности и показать, что волонтёры в нашем крае очень ценятся, — рассказал Сергей Нагорняк, заместитель председателя комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края.