В Хабаровском крае наградили лучших волонтёров

Posted 21 июля 2022, 07:50
Published 21 июля 2022, 07:50
Modified 1 сентября 2022, 06:19
Updated 1 сентября 2022, 06:19
Проект «Ступени добровольчества» уникален и разработан в Хабаровском крае. Основная цель проекта — мотивация молодёжи края к приобщению в волонтёрскую деятельность. Сейчас волонтёры — это неоценимый государственный ресурс. Мы стараемся поощрять ребят в их деятельности и показать, что волонтёры в нашем крае очень ценятся, — рассказал Сергей Нагорняк, заместитель председателя комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края.
21 июля в музее «Мир говорящих машин» состоялось награждение волонтёров, которым в зависимости от занимаемой ими ступени вручили брендированную продукцию. В награждении приняли участие представители Ассоциации волонтерских центров России.
По завершении торжественной части награждения для волонтеров и гостей мероприятия была организована экскурсия по выставочным залам музея «Мир говорящих машин».
Напомним, что проект по развитию добровольчества реализуется в рамках флагманской инициативы «Край инноваций и новых возможностей» Стратегии развития региона до 2026 года и на перспективу до 2030 года «Дорога молодым».