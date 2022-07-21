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Posted 21 июля 2022, 07:50

Published 21 июля 2022, 07:50

Modified 1 сентября 2022, 06:19

Updated 1 сентября 2022, 06:19

В Хабаровском крае наградили лучших волонтёров

21 июля 2022, 07:50
В Хабаровском крае реализуется проект «Ступени добровольчества», который включает в себя мотивационную программу для волонтёров. Система волонтёрской карьерной лестницы — это несколько ступеней роста: «начинающий волонтёр», «опытный доброволец», «лидер волонтеров», «организатор волонтерской деятельности».

Проект «Ступени добровольчества» уникален и разработан в Хабаровском крае. Основная цель проекта — мотивация молодёжи края к приобщению в волонтёрскую деятельность. Сейчас волонтёры — это неоценимый государственный ресурс. Мы стараемся поощрять ребят в их деятельности и показать, что волонтёры в нашем крае очень ценятся, — рассказал Сергей Нагорняк, заместитель председателя комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края.

21 июля в музее «Мир говорящих машин» состоялось награждение волонтёров, которым в зависимости от занимаемой ими ступени вручили брендированную продукцию. В награждении приняли участие представители Ассоциации волонтерских центров России.

По завершении торжественной части награждения для волонтеров и гостей мероприятия была организована экскурсия по выставочным залам музея «Мир говорящих машин».

Напомним, что проект по развитию добровольчества реализуется в рамках флагманской инициативы «Край инноваций и новых возможностей» Стратегии развития региона до 2026 года и на перспективу до 2030 года «Дорога молодым».

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