Во Владивостоке одна из писательских улиц получит обновлённый сквер

Кроме Некрасовского сквера во Владивостоке продолжается благоустройство других общественных территорий. Обновляется парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной, ведутся работы на улице Калинина в сквере Первой маёвки, а также на улицах Ульяновской, 8 и Русской, 46 и новых городских набережных в районе Второй Речки.