Во Владивостоке одна из писательских улиц получит обновлённый сквер

Posted 21 июля 2022, 08:10
Published 21 июля 2022, 08:10
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Укладку брусчатки завершает подрядчик в преображаемом сквере рядом с остановкой общественного транспорта «Некрасовская», сообщает администрация Владивостока.
На территории Некрасовского сквера уже завершены подготовительные работы, проведены электросети и смонтировано основание для установки опор освещения, уложены бортовые камни и подготовлено основание для покрытий пешеходных зон. Также вымощено брусчаткой около 300 квадратных метров территории сквера. Продолжается и ремонт тротуара вдоль проезжей части — его намечено открыть в первую очередь.
После укладки всей брусчатки подрядчик примется за монтажу малых архитектурных форм — скамеек, оград, вазонов. Также в сквере высадят новые деревья и кустарники.
И. о. руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров отметил — по плану благоустройство территории сквера должно завершиться к сентябрю.
«Но подрядчик работает с опережением графика», — отмечает Артур Шибаров.
Кроме Некрасовского сквера во Владивостоке продолжается благоустройство других общественных территорий. Обновляется парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной, ведутся работы на улице Калинина в сквере Первой маёвки, а также на улицах Ульяновской, 8 и Русской, 46 и новых городских набережных в районе Второй Речки.
Как отмечают в Дирекции общественных пространств Владивостока, все эти объекты горожане выбрали в ходе единого общероссийского онлайн-голосования в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».