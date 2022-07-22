Судебная тяжба разгорелась вокруг известного кинотеатра в Приморье

Posted 22 июля 2022, 05:56
Published 22 июля 2022, 05:56
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
В судебном решении, хранящемся в базе данных СПАРК-Интерфакс, сообщается, что бывшего арендатора интересовало преимущественное право на покупку кинотеатра и аппаратуры.
По закону такая привилегия доступна, если объект находился в аренде в течение как минимум двух лет. Фирма-заявитель снимала кинотеатр с октября 2009 года по ноябрь 2019 года.
С ноября 2019 по декабрь 2021, когда в суд было подано обращение, договор не действовал. Это делает невозможным получение преимущественного права.
На суде указали и на другую проблему - кинотеатр по адресу Приморского Комсомола, 2 относится к учреждениям, приватизация которых запрещена.
Если здание не может перейти в собственность компании, то и преимущественных прав на покупку получить не удастся.
Приняв эти факторы во внимание, Арбитражный суд края согласился с решением городских властей не предоставлять компании привилегию.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что фирма из Приморья нанесла ущерб легендарному производителю автомобилей.