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Posted 22 июля 2022, 05:56

Published 22 июля 2022, 05:56

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

тематическое фото

Судебная тяжба разгорелась вокруг известного кинотеатра в Приморье

22 июля 2022, 05:56
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Суд
Власти Большого Камня отказали бывшему арендатору кинотеатра по адресу Приморского Комсомола, 2 в особых правах на покупку имущества кинозала. Фирму такое решение не устроило, и её представители обратились в Арбитражный суд Приморья.

В судебном решении, хранящемся в базе данных СПАРК-Интерфакс, сообщается, что бывшего арендатора интересовало преимущественное право на покупку кинотеатра и аппаратуры.

По закону такая привилегия доступна, если объект находился в аренде в течение как минимум двух лет. Фирма-заявитель снимала кинотеатр с октября 2009 года по ноябрь 2019 года.

С ноября 2019 по декабрь 2021, когда в суд было подано обращение, договор не действовал. Это делает невозможным получение преимущественного права.

На суде указали и на другую проблему - кинотеатр по адресу Приморского Комсомола, 2 относится к учреждениям, приватизация которых запрещена.

Если здание не может перейти в собственность компании, то и преимущественных прав на покупку получить не удастся.

Приняв эти факторы во внимание, Арбитражный суд края согласился с решением городских властей не предоставлять компании привилегию.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что фирма из Приморья нанесла ущерб легендарному производителю автомобилей.

#Новости#Общество#Суд#1#Кинотеатр
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