Хоккеисты «Амура» провели утреннюю зарядку для хабаровчан

«В прошлом году мы запустили проект в пилотном режиме в 10 муниципальных образованиях края. В этом году в нем уже участвуют 15 муниципалитетов. Наша главная цель мотивировать людей на занятия физической культурой и спортом, вовлечь в этот процесс, как можно больше жителей нашего региона. Сегодня нам в этом помогли хоккеисты „Амура“ и их тренер по физической подготовке Денис Богданов. Мне кажется, отличная получилась зарядка с „тиграми“. Здорово, что пришли не только воспитанники школы, но и простые горожане», — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.