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Posted 23 июля 2022, 07:05

Published 23 июля 2022, 07:05

Modified 1 сентября 2022, 06:19

Updated 1 сентября 2022, 06:19

Хоккеисты «Амура» провели утреннюю зарядку для хабаровчан

23 июля 2022, 07:05
В рамках краевого проекта «Доступный спорт» на спортивной набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске состоялась утренняя зарядка с хоккеистами «Амура». В тренировке также принял участие министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Занятие провел тренер по физической подготовке хоккейного клуба Денис Богданов. Под его руководством, комплекс упражнений на все группы мышц показали двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин, а также воспитанники хабаровского хоккея — Игнат Коротких и Кирилл Слепец. Несмотря, на ранее утро зарядка с «тиграми» собрала почти 50 человек.

«Мы провели зарядку, для чтобы хабаровчане получили заряд положительных эмоций на весь выходной день. Как профессиональный тренер, я внимательно наблюдал за всеми участниками, смотрел кто и как выполняет упражнения. Заметил, что тяжелее всего людям удались упражнения на одной ноге, может не все еще проснулись, но в целом все справились», — рассказал тренер по физической подготовке ХК «Амур» Денис Богданов.

Кроме того, в течение недели для поклонников здорового и активного образа жизни на стадионе имени Ленина и на спортивных площадках возле арены «Ерофей» организованы бесплатные тренировки по тэг-регби, уличному баскетболу, футболу, оздоровительным гимнастикам, различным направлениям йоги, а также танцевальные мастер-классы.

«В прошлом году мы запустили проект в пилотном режиме в 10 муниципальных образованиях края. В этом году в нем уже участвуют 15 муниципалитетов. Наша главная цель мотивировать людей на занятия физической культурой и спортом, вовлечь в этот процесс, как можно больше жителей нашего региона. Сегодня нам в этом помогли хоккеисты „Амура“ и их тренер по физической подготовке Денис Богданов. Мне кажется, отличная получилась зарядка с „тиграми“. Здорово, что пришли не только воспитанники школы, но и простые горожане», — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Напомним, проект «Доступный спорт» реализуется по инициативе и поручению Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Всего планируется проведение не менее 170 спортивных мероприятий. Одним из них станет Фестиваль дворового спорта, которых объединит соревнования дворовых команд по различным видам спорта.

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