Хоккеисты «Амура» провели утреннюю зарядку для хабаровчан

Posted 23 июля 2022, 07:05
Published 23 июля 2022, 07:05
Modified 1 сентября 2022, 06:19
Updated 1 сентября 2022, 06:19
Занятие провел тренер по физической подготовке хоккейного клуба Денис Богданов. Под его руководством, комплекс упражнений на все группы мышц показали двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин, а также воспитанники хабаровского хоккея — Игнат Коротких и Кирилл Слепец. Несмотря, на ранее утро зарядка с «тиграми» собрала почти 50 человек.
«Мы провели зарядку, для чтобы хабаровчане получили заряд положительных эмоций на весь выходной день. Как профессиональный тренер, я внимательно наблюдал за всеми участниками, смотрел кто и как выполняет упражнения. Заметил, что тяжелее всего людям удались упражнения на одной ноге, может не все еще проснулись, но в целом все справились», — рассказал тренер по физической подготовке ХК «Амур» Денис Богданов.
Кроме того, в течение недели для поклонников здорового и активного образа жизни на стадионе имени Ленина и на спортивных площадках возле арены «Ерофей» организованы бесплатные тренировки по тэг-регби, уличному баскетболу, футболу, оздоровительным гимнастикам, различным направлениям йоги, а также танцевальные мастер-классы.
«В прошлом году мы запустили проект в пилотном режиме в 10 муниципальных образованиях края. В этом году в нем уже участвуют 15 муниципалитетов. Наша главная цель мотивировать людей на занятия физической культурой и спортом, вовлечь в этот процесс, как можно больше жителей нашего региона. Сегодня нам в этом помогли хоккеисты „Амура“ и их тренер по физической подготовке Денис Богданов. Мне кажется, отличная получилась зарядка с „тиграми“. Здорово, что пришли не только воспитанники школы, но и простые горожане», — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
Напомним, проект «Доступный спорт» реализуется по инициативе и поручению Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Всего планируется проведение не менее 170 спортивных мероприятий. Одним из них станет Фестиваль дворового спорта, которых объединит соревнования дворовых команд по различным видам спорта.