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Posted 25 июля 2022, 03:15

Published 25 июля 2022, 03:15

Modified 1 сентября 2022, 06:16

Updated 1 сентября 2022, 06:16

тематическое фото

Безработицу побеждают в Приморье

25 июля 2022, 03:15
Фото: 1MI
тематическое фото
Сюжет
Трудоустройство
Вакансий в Приморском крае гораздо больше, чем количества безработных. Специалисты рассказали о мерах, которые предпринимают для развития трудоустройства в регионе.

На данный момент количество вакансий на рынке труда в шесть раз превышает количество безработных. В министерстве профессионального образования и занятости населения отметили, что для стабилизации ситуации используют несколько методов:

  • бесплатное получение новой профессии безработными
  • повышение квалификации
  • оформление самозанятости
  • компенсация зп в течение трех месяцев (при трудоустройстве инвалида)

Все вышеперечисленные меры поддержки получают в центре занятости. Особой популярностью пользуются переквалификация и повышение уровня знаний. Самозанятым будет выплачена денежная сумма в районе 50 тысяч рублей для покрытия первых расходов на оборудование и на приобретение необходимых вещей.

Информирование граждан проходит в рамках государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере труда и занятости населения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о трудоустройстве школьников. Ребята также могут обратиться в центр занятости во время летних каникул, получить помимо новых навыков и заработной платы дополнительную выплату до двух тысяч рублей в Приморье.

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#Новости#Экономика#Трудоустройство#Безработица
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