Безработицу побеждают в Приморье

Posted 25 июля 2022, 03:15
Published 25 июля 2022, 03:15
Modified 1 сентября 2022, 06:16
Updated 1 сентября 2022, 06:16
На данный момент количество вакансий на рынке труда в шесть раз превышает количество безработных. В министерстве профессионального образования и занятости населения отметили, что для стабилизации ситуации используют несколько методов:
Все вышеперечисленные меры поддержки получают в центре занятости. Особой популярностью пользуются переквалификация и повышение уровня знаний. Самозанятым будет выплачена денежная сумма в районе 50 тысяч рублей для покрытия первых расходов на оборудование и на приобретение необходимых вещей.
Информирование граждан проходит в рамках государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере труда и занятости населения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о трудоустройстве школьников. Ребята также могут обратиться в центр занятости во время летних каникул, получить помимо новых навыков и заработной платы дополнительную выплату до двух тысяч рублей в Приморье.