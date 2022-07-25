«Чуть не сбила пять человек»: действия автомобилистки возмутили жителей Приморья

Posted 25 июля 2022, 00:44
Published 25 июля 2022, 00:44
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
По словам возмущённой горожанки, кукушка за рулём «чуть не сбила пять человек», среди которых были дети, на пешеходном переходе.
Хотя все остальные автомобилисты дали людям перейти через дорогу, неизвестная автомобилистка «неслась и снимала "видюшки", и даже не сбавила скорость».
«Нас спасло то, что мы шли медленно, смотря по сторонам, и я успела назад отскочить с коляской, когда машина вылетела из-за стоявших других авто», - добавила едва не попавшая под колёса жительница города.
Она посоветовала несостоявшейся нарушительнице в будущем прятать телефон куда-нибудь подальше, прежде чем садиться за руль.
Ранее «Восток-Медиа» писало о манёврах водителя автобуса, которые едва не привели к смертельной аварии в центре Владивостока.