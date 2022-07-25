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Posted 25 июля 2022, 00:44

Published 25 июля 2022, 00:44

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

тематическое фото

«Чуть не сбила пять человек»: действия автомобилистки возмутили жителей Приморья

25 июля 2022, 00:44
Фото: 1Mi. тематическое фото
Сюжет
Происшествие
Жительница Уссурийска рассказала, что чуть не попала под колёса некой автомобилистки. Сама водительница якобы была слишком сильно погружена в свой телефон, чтобы смотреть на дорогу.

По словам возмущённой горожанки, кукушка за рулём «чуть не сбила пять человек», среди которых были дети, на пешеходном переходе.

Хотя все остальные автомобилисты дали людям перейти через дорогу, неизвестная автомобилистка «неслась и снимала "видюшки", и даже не сбавила скорость».

«Нас спасло то, что мы шли медленно, смотря по сторонам, и я успела назад отскочить с коляской, когда машина вылетела из-за стоявших других авто», - добавила едва не попавшая под колёса жительница города.

Она посоветовала несостоявшейся нарушительнице в будущем прятать телефон куда-нибудь подальше, прежде чем садиться за руль.

Ранее «Восток-Медиа» писало о манёврах водителя автобуса, которые едва не привели к смертельной аварии в центре Владивостока.

#Новости#Происшествие#Автомобилисты#1
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