«Фатальное влияние»: к Путину обратились бизнесмены Приморья

Posted 25 июля 2022, 09:45
Published 25 июля 2022, 09:45
Modified 1 сентября 2022, 06:20
Updated 1 сентября 2022, 06:20
Законопроект, беспокоящий приморских рыбохозяйственников, предполагает сокращение на 44% квот на вылов самых значимых видов морепродуктов, в частности минтая и сельди.
Авторы коллективного письма добавили, что предусмотрен и отказ государства от исполнениях данных на 15 лет обязательств по выделению квот на вылов крабов и других беспозвоночных.
Такие меры может оказать «фатальное влияние» на отрасль, как полагает большинство рыбаков дальневосточного и северного бассейнов.
Владимира Путина просят остановить принятие законопроекта и провести оценку результатов реализации первого этапа инвестиционных квот по мере его завершения, прежде чем власти приступят к столь волнующему рыбаков второму этапу.