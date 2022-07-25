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Posted 25 июля 2022, 09:45

Published 25 июля 2022, 09:45

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

«Фатальное влияние»: к Путину обратились бизнесмены Приморья

25 июля 2022, 09:45
Сюжет
Рыба
Члены Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья отправили открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Главу государства просят отменить решение правительства по квотам на рыбную ловлю, которое грозит нанести ей существенный ущерб.

Законопроект, беспокоящий приморских рыбохозяйственников, предполагает сокращение на 44% квот на вылов самых значимых видов морепродуктов, в частности минтая и сельди.

Авторы коллективного письма добавили, что предусмотрен и отказ государства от исполнениях данных на 15 лет обязательств по выделению квот на вылов крабов и других беспозвоночных.

Такие меры может оказать «фатальное влияние» на отрасль, как полагает большинство рыбаков дальневосточного и северного бассейнов.

Владимира Путина просят остановить принятие законопроекта и провести оценку результатов реализации первого этапа инвестиционных квот по мере его завершения, прежде чем власти приступят к столь волнующему рыбаков второму этапу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о причинах роста цен на рыбу в России.

#Новости#Экономика#Путин#Рыба#1
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