Приморцы, берегитесь: водители этих «японок» — самые опасные на дорогах края

По данным, которые приводят эксперты страховой компании, с января по июнь текущего года, в происшествии на дорогах чаще всего попадают водители автомобилей Toyota — на них приходится 12% «внештатных» ситуаций, за ними идут автомобилисты на Kia — у них 10% от ДТП и других происшествий. А тройку лидеров данного списка замыкает автомобиль Hyundai — около 9% всех инцидентов случается с присутствием водителя за рулем данной марки.