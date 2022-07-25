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Posted 25 июля 2022, 10:21

Published 25 июля 2022, 10:21

Modified 1 сентября 2022, 06:20

Updated 1 сентября 2022, 06:20

Приморцы, берегитесь: водители этих «японок» — самые опасные на дорогах края

25 июля 2022, 10:21
Сюжет
Автомобиль
Водители, которые передвигаются на автомобилях японских и корейских производителей, чаще попадают в ДТП, чем те, кто передвигается на машинах европейских марок.

Автомобилисты, передвигающиеся по дорогам страны на внедорожниках и кроссоверах чаще других водителей обращаются к своим страховщикам за выплатами по каско. Такие данные приводит компания ВСК.

По данным, которые приводят эксперты страховой компании, с января по июнь текущего года, в происшествии на дорогах чаще всего попадают водители автомобилей Toyota — на них приходится 12% «внештатных» ситуаций, за ними идут автомобилисты на Kia — у них 10% от ДТП и других происшествий. А тройку лидеров данного списка замыкает автомобиль Hyundai — около 9% всех инцидентов случается с присутствием водителя за рулем данной марки.

Далее рейтинг продолжают представители европейского автопрома, среди которых есть марки, также передвигающиеся по дорогам Приморского края. В частности это Renault, Volkswagen и Mercedes-Benz.

Кстати, с появлением на трассах и в российских городах автомобилей китайской сборки, эксперты в области страхования отмечают, что рост обращений от водителей «китайцев» за последние пол года вырос на 33%.

В ВСК добавляют, что среди китайского автопрома тоже есть своеобразный «рейтинг опасности». Так, водители Chery обращаются за выплатами по каско в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году, Geely в 1,4 раза, а Haval в 1,3.

Перечислили автостраховщики и модели автомобилей, которые чаще других попадали в происшествия. Так, 28% обращений с участием моделей Renault пришлось на владельцев кроссовера Duster.

Лидером среди автомобилей японской марки Toyota названа Camry, на которую пришлась треть случаев. За ней следуют Rav4 и Land Cruiser с результатом в 29% и 28% соответственно.

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