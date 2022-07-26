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Posted 26 июля 2022, 06:20

Published 26 июля 2022, 06:20

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Колыбель цивилизаций: что приморская земля хранит

26 июля 2022, 06:20
Сюжет
Культура в Приморском крае
Многие считают, что Дальний Восток долгое время был пустующим краем и первыми людьми, поселившимися здесь, стали казаки. Но так думают только не знающие историю нашей малой родины.

Убедиться в том, что на территории Приморья люди жили и века, и тысячелетия назад, можно на выставке «Археология Приморья» (6+), которая является одной из постоянных экспозиций объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

Плодородные территории долин Уссури и Амура всегда привлекали людей. Земля была полна живности, в тайге росли уникальные травы, а море радовало своими дарами. Могучий Сихотэ-Алинь приглянулся людям куда раньше, чем в середине XVII века.

Первые люди поселились в Приморском крае, близ Кавалерово, еще в эпоху палеолита — 30 тыс. лет назад, когда вокруг бродили мамонты и бизоны. На этом месте они жили почти 20 тыс. лет, но даже спустившись южнее, всё равно остались в нашем регионе и основали здесь первые крупные поселения.

Люди обживались, собирались в племена, государства. Развитие здесь шло медленнее, чем на западе, но когда там варвары громили Римскую империю, здесь, на другом конце Земли, общество только совершенствовалось: люди становилось культурнее, строили храмы и вели торговлю с Японией и Китаем.

И хотя позднее цивилизация распалась, а территория пустовала несколько веков, край не потерял своей самобытности. Соседние народы переняли традиции былых предков, а земля сохранила вещественные воспоминания для потомков. Благодаря артефактам мы можем увидеть сейчас, насколько судьба наших земель так похожа и не похожа на истории других государств, как она неславянски уникальна. А коллекция Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева, которая насчитывает более 600 тыс. экспонатов, и выставка «Археология Приморья» помогут прочувствовать это еще сильнее.

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