Колыбель цивилизаций: что приморская земля хранит

И хотя позднее цивилизация распалась, а территория пустовала несколько веков, край не потерял своей самобытности. Соседние народы переняли традиции былых предков, а земля сохранила вещественные воспоминания для потомков. Благодаря артефактам мы можем увидеть сейчас, насколько судьба наших земель так похожа и не похожа на истории других государств, как она неславянски уникальна. А коллекция Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева, которая насчитывает более 600 тыс. экспонатов, и выставка «Археология Приморья» помогут прочувствовать это еще сильнее.