Миндальная связь: Япония унаследовала многое именно от них

Современные режиссёры любят заглядывать в прошлое, представлять, как люди жили раньше, и по этим мотивам снимать фильмы. Но приморцам даже не надо пересматривать все серии дорамы «Хваран», чтобы узнать, как жили предки современных корейцев и китайцев. Достаточно сходить в музей.