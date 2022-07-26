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Posted 26 июля 2022, 06:50

Published 26 июля 2022, 06:50

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Миндальная связь: Япония унаследовала многое именно от них

26 июля 2022, 06:50
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История таит много неожиданного. Когда-то именно это государство воспитало культуру, науку и спорт в соседних странах. И нет, это не Римская империя, хотя тоже великая цивилизация — Бохай.

Узнать об истории этого царства можно на постоянной экспозиции в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

Современные режиссёры любят заглядывать в прошлое, представлять, как люди жили раньше, и по этим мотивам снимать фильмы. Но приморцам даже не надо пересматривать все серии дорамы «Хваран», чтобы узнать, как жили предки современных корейцев и китайцев. Достаточно сходить в музей.

Жизнь среди тигров не сделало народ Бохай диким, только смелым. Эти люди бороздили морские просторы, успешно осваивали земли близ Раздольной и Уссури, не боясь тайфунов.

Уже тысячу лет назад древние приморцы превосходили по разуму своих соседей. Японские студенты ездили сюда изучать музыку, науки. Именно бохайский учёный подарил стране восходящего солнца астрономический календарь, который на острове использовали до конца XVII века. Струнные инструменты, игра в поло и танец «боккай гаку» в Японию пришли тоже из наших земель. Приморцам есть, чем гордиться.

Сторонники теории переписанной истории могут сказать, что это всё неправда. Но артефакты, скрывавшиеся долгие годы в земляном панцире, доказывают обратное. Жители и гости Владивостока могут сами в этом убедиться, посетив уникальную экспозицию «По следам бохайского царства» (6+), размещенную в Главном корпусе Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

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