Оборот розничной торговли в Приморье составил 232,5 миллиарда рублей

Помимо этого в Приморье действует программа «Приморское — лучшее!». Она позволяет обеспечить граждан товарами первой необходимости. В список участников вошли крупные продуктовые сети региона. В ней участвуют многие торговые сети региона и несетевая розница. Наценка на товары приморских производителей в рамках этой программы не превышает 15%.