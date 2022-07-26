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Posted 26 июля 2022, 07:00

Published 26 июля 2022, 07:00

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

тематическое фото

Оборот розничной торговли в Приморье составил 232,5 миллиарда рублей

26 июля 2022, 07:00
Фото: 1MI
тематическое фото
Оборот розничной торговли в Приморье за 2022 год вырос почти на 2%. О причинах роста рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По данным министерства промышленности и торговли Приморского края, оборот розничной торговли в 2022 году достиг 232,5 миллиарда рублей. Это связано с повышенным спросом на продовольственные товары из-за введенных санкций.

На данный момент в регионе имеется резерв с поставками продуктов, дефицита нет ни в одной из категорий питания.

Министр промышленности и торговли Сергей Калитин отметил, что прямые поставки стабилизировали количество товаров на прилавках магазинов и цены.

Помимо этого в Приморье действует программа «Приморское — лучшее!». Она позволяет обеспечить граждан товарами первой необходимости. В список участников вошли крупные продуктовые сети региона. В ней участвуют многие торговые сети региона и несетевая розница. Наценка на товары приморских производителей в рамках этой программы не превышает 15%.

Информирование граждан проходит в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о влиянии старообрядцев на сельское хозяйство. Благодаря их труду в районе Дальнегорска посевы растительных культур выросли в несколько раз.

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#Новости#Экономика#Торговля#Розничная торговля
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