Оборот розничной торговли в Приморье составил 232,5 миллиарда рублей

Posted 26 июля 2022, 07:00
Published 26 июля 2022, 07:00
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
По данным министерства промышленности и торговли Приморского края, оборот розничной торговли в 2022 году достиг 232,5 миллиарда рублей. Это связано с повышенным спросом на продовольственные товары из-за введенных санкций.
На данный момент в регионе имеется резерв с поставками продуктов, дефицита нет ни в одной из категорий питания.
Министр промышленности и торговли Сергей Калитин отметил, что прямые поставки стабилизировали количество товаров на прилавках магазинов и цены.
Помимо этого в Приморье действует программа «Приморское — лучшее!». Она позволяет обеспечить граждан товарами первой необходимости. В список участников вошли крупные продуктовые сети региона. В ней участвуют многие торговые сети региона и несетевая розница. Наценка на товары приморских производителей в рамках этой программы не превышает 15%.
Информирование граждан проходит в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства.
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