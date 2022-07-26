Ограничение скорости планируют ввести на КАД

Posted 26 июля 2022, 04:52
Published 26 июля 2022, 04:52
Modified 1 сентября 2022, 04:23
Updated 1 сентября 2022, 04:23
Как пишет Infox со ссылкой на Neva.today, ремонтные работы будут проводиться на внутреннем кольце трассы, у развязки с Октябрьской набережной. Из-за этого скорость на КАД будет ограничена до 50 км в час.
Ограничения будут действовать весь день, поскольку работы планируется вести круглосуточно. Информация о месте, времени и скоростном режиме на трассе будет показана на специальных дорожных табло.