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Posted 26 июля 2022, 04:52

Published 26 июля 2022, 04:52

Modified 1 сентября 2022, 04:23

Updated 1 сентября 2022, 04:23

Ограничение скорости планируют ввести на КАД

26 июля 2022, 04:52
Ограничение скорости на КАД в Петербурге будет действовать с 15 августа по 15 сентября. Оно связано с заменой шумозащитных экранов.

Как пишет Infox со ссылкой на Neva.today, ремонтные работы будут проводиться на внутреннем кольце трассы, у развязки с Октябрьской набережной. Из-за этого скорость на КАД будет ограничена до 50 км в час.

Ограничения будут действовать весь день, поскольку работы планируется вести круглосуточно. Информация о месте, времени и скоростном режиме на трассе будет показана на специальных дорожных табло.

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