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Posted 26 июля 2022, 04:45

Published 26 июля 2022, 04:45

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

тематическое фото

Военное шоссе «утонет в цветах» во Владивостоке

26 июля 2022, 04:45
Фото: 1MI
тематическое фото
Сюжет
Ремонт
Новыми цветами и живой изгородью украсят ТОС «Военное шоссе» во Владивостоке. Подробности грядущего благоустройства раскрыли в пресс-службе администрации дальневосточной столицы.

В рамках проекта «Лучшая улица нашего города» облагородят ТОС «Военное шоссе» во Владивостоке. Жильцы намерены установить здесь вазоны с цветами и поставить новое ограждение, а также создать живую изгородь. Также приведут в порядок автобусную остановку, озеленят лестницы и косогоры.

Не так давно в этом районе стараниями местных жителей появился небольшой сквер для отдыха на свежем воздухе. Деньги на свой проект они получили, одержав победу в городском конкурсе инициативного бюджетирования. Горожане назвали место отдыха «Литературный сквер».

Финансирование из регионального бюджета на благоустройство территорий в 2022 году получат 34 ТОСа во Владивостоке.

Благодаря такой поддержке рядом со школой №44 местные жители смогут благоустроить территорию речной заводи на протоке Соленой. В планах по обустройству остальных территорий — монтаж театрально-музыкального сквера, скейт-зона, площадки для выгула собак и другие ноу-хау от креативных и инициативных горожан.

Заместитель главы администрации города Дарья Стегний отметила, что самоуправление на отдельных территориях позволяет осуществить многие программы по улучшению общественных пространств, это поднимает уровень жизни граждан. Администрация города заинтересована в реализации инициатив местных жителей как можно более качественным образом и в кратчайшие сроки. Она добавила, что администрация готова вступить в диалог с горожанами для решения других задач.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ремонте придомовых территорий в столице Дальнего Востока. Адреса, по которым работы завершены, уже известны.

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