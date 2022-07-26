Военное шоссе «утонет в цветах» во Владивостоке

Заместитель главы администрации города Дарья Стегний отметила, что самоуправление на отдельных территориях позволяет осуществить многие программы по улучшению общественных пространств, это поднимает уровень жизни граждан. Администрация города заинтересована в реализации инициатив местных жителей как можно более качественным образом и в кратчайшие сроки. Она добавила, что администрация готова вступить в диалог с горожанами для решения других задач.