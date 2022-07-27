«Не смог вернуть деньги»: скандал вокруг отменённого концерта в Приморье продолжается

Posted 27 июля 2022, 00:30
Published 27 июля 2022, 00:30
Modified 1 сентября 2022, 03:01
Updated 1 сентября 2022, 03:01
Максим Фадеев поделился в своём telegram-канале контактами для тех, кто «ещё не успел или не смог вернуть деньги за отменённый из-за ковидных ограничений концерт во Владивостоке».
Таких людей среди приморских фанатов немало. Даже в комментариях к записи одна поклонница негодует по поводу ситуации.
«Во Владивостоке стоит статус концерта "Перенос на август". И никто не возвращал и не собирается возвращать денег. Уже больше года прошло», - посетовала жительница Приморья.
Похожие заявления можно найти на специализированном портале, где действительно сообщается о перенесении выступления Максима Фадеева во Владивостоке на август.
Некоторые приморцы уже рассматривают обращение в суд как единственный возможный способ получить обратно потраченные деньги.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что Максим Фадеев вообще не был в курсе о своём якобы запланированном концерте во Владивостоке.