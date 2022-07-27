«Не смог вернуть деньги»: скандал вокруг отменённого концерта в Приморье продолжается

Сюжет Скандал

Фанаты артиста Максима Фадеева пытаются вернуть деньги за билеты на отменённый концерт своего кумира в Приморье. Получается это далеко не у всех, и на ситуацию обратил внимание сам исполнитель.

Максим Фадеев поделился в своём telegram-канале контактами для тех, кто «ещё не успел или не смог вернуть деньги за отменённый из-за ковидных ограничений концерт во Владивостоке». Таких людей среди приморских фанатов немало. Даже в комментариях к записи одна поклонница негодует по поводу ситуации. «Во Владивостоке стоит статус концерта "Перенос на август". И никто не возвращал и не собирается возвращать денег. Уже больше года прошло», - посетовала жительница Приморья. Похожие заявления можно найти на специализированном портале, где действительно сообщается о перенесении выступления Максима Фадеева во Владивостоке на август. Некоторые приморцы уже рассматривают обращение в суд как единственный возможный способ получить обратно потраченные деньги. Ранее «Восток-Медиа» писало, что Максим Фадеев вообще не был в курсе о своём якобы запланированном концерте во Владивостоке. Материалы по теме «Бог чёрно-белых клавиш» в дыму и шаурма — что произошло на сцене концерта Zivert Скандальная ситуация с концертом популярной украинской певицы накаляется в Приморье