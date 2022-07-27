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Posted 27 июля 2022, 00:30

Published 27 июля 2022, 00:30

Modified 1 сентября 2022, 03:01

Updated 1 сентября 2022, 03:01

тематическое фото

«Не смог вернуть деньги»: скандал вокруг отменённого концерта в Приморье продолжается

27 июля 2022, 00:30
Фото: 1Mi
тематическое фото
Сюжет
Скандал
Фанаты артиста Максима Фадеева пытаются вернуть деньги за билеты на отменённый концерт своего кумира в Приморье. Получается это далеко не у всех, и на ситуацию обратил внимание сам исполнитель.

Максим Фадеев поделился в своём telegram-канале контактами для тех, кто «ещё не успел или не смог вернуть деньги за отменённый из-за ковидных ограничений концерт во Владивостоке».

Таких людей среди приморских фанатов немало. Даже в комментариях к записи одна поклонница негодует по поводу ситуации.

«Во Владивостоке стоит статус концерта "Перенос на август". И никто не возвращал и не собирается возвращать денег. Уже больше года прошло», - посетовала жительница Приморья.

Похожие заявления можно найти на специализированном портале, где действительно сообщается о перенесении выступления Максима Фадеева во Владивостоке на август.

Некоторые приморцы уже рассматривают обращение в суд как единственный возможный способ получить обратно потраченные деньги.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Максим Фадеев вообще не был в курсе о своём якобы запланированном концерте во Владивостоке.

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#Новости#Культура#1#Скандал#Концерт
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