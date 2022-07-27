Во Владивостоке обсудили эффективные механизмы развития промышленности в городе

Константина Шестакова поддержал академик Валентин Сергиенко. Вице-президент Российской Академии наук и председатель ДВО РАН уверен, что Владивосток имеет весомый научный и инновационный потенциал. Учёный подчеркнул, что в академических институтах и университетах города накоплен значительный опыт в решении сложных научно-технических проблем реального сектора производства. В качестве примера академик привёл созданные учёными Института химии ДВО РАН технологии очистки питьевой воды и утилизации жидких радиоактивных отходов, разработанные в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН лазерные технологии, перспективные для применения в авиа- и судоремонте, более 20 типов автономных подводных аппаратов, созданные коллективом Института проблем морских технологий ДВО РАН. И это далеко не полный перечень предложений учёных.