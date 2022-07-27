Во Владивостоке обсудили эффективные механизмы развития промышленности в городе

Posted 27 июля 2022, 07:36
Published 27 июля 2022, 07:36
Modified 1 сентября 2022, 03:01
Updated 1 сентября 2022, 03:01
Совет по развитию промышленности провёл своё очередное заседание в штабе фундаментальной науки региона — здании президиума Дальневосточного отделения Российской Академии наук. В зале Дома учёных собрались представители краевой и городской власти, руководители крупных отраслевых предприятий, сотрудники работающих во Владивостоке научных организаций. Провёл встречу глава города Константин Шестаков.
Обращаясь к собравшимся, градоначальник отметил, что развитие промышленности является для Владивостока приоритетным направлением, оно поможет обеспечить рост экономического и научно-технологического развития не только самого города, но и Приморского края, и Дальнего Востока России.
Константина Шестакова поддержал академик Валентин Сергиенко. Вице-президент Российской Академии наук и председатель ДВО РАН уверен, что Владивосток имеет весомый научный и инновационный потенциал. Учёный подчеркнул, что в академических институтах и университетах города накоплен значительный опыт в решении сложных научно-технических проблем реального сектора производства. В качестве примера академик привёл созданные учёными Института химии ДВО РАН технологии очистки питьевой воды и утилизации жидких радиоактивных отходов, разработанные в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН лазерные технологии, перспективные для применения в авиа- и судоремонте, более 20 типов автономных подводных аппаратов, созданные коллективом Института проблем морских технологий ДВО РАН. И это далеко не полный перечень предложений учёных.
«Для успешного продвижения разработок необходимо завершить формирование инновационной инфраструктуры», — заметил председатель ДВО РАН академик Валентин Сергиенко.
Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин обратил внимание представителей промышленных кругов и бизнеса, что сегодня существуют различные механизмы поддержки, благодаря которым можно получить дополнительные средства на приобретение оборудования и наращивание производственных мощностей. Например, Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2022 № 686, предусматривает возможность компенсации процентов по займам на пополнение оборотных средств.
«Этот механизм реализуется через фонд промышленности Приморского края, который получил первый транш от Федерации на эти цели. Помимо этого, есть 895-е постановление, которое позволяет получить кредитование на приобретение запчастей. Существуют и другие механизмы, которые смогут поддержать развитие отраслей в настоящий период, призываем активно использовать их», — обратился Сергей Калитин к аудитории.
Константин Шестаков обратил внимание участников встречи на проблему нехватки кадров технологического профиля. По словам градоначальника, для её решения во Владивостоке уже в этом году увеличили количество профильных десятых классов.
«Нам бы хотелось, чтобы инженерные классы на системной основе обрели своих кураторов из числа промышленных предприятий, вузов. Здесь подразумевается реальная практика, которая позволит воспитать со школьной скамьи людей, которые смогут в дальнейшем работать по технологическому направлению и развивать его. Поэтому предлагаю представителям предприятий и институтов участвовать в школьном образовании», — призвал собравшихся глава Владивостока.
В городской администрации отмечают, что в рамках реализации программы по развитию промышленности во Владивостоке в первом полугодии 2022 года членами Совета проведён ряд технологических встреч, посвящённых развитию профильного образования, рыболовства и рыбоводства, судостроения и судоремонта, фармакологии и других направлений, имеющих высокий потенциал для развития на территории столицы Дальневосточного федерального округа.
Совет по развитию промышленности создан во Владивостоке в мае 2018 года для объединения идей и предложений тех, кто имеет практический опыт управления в реальном секторе экономики, в бизнесе и науке. В состав совета вошли руководители крупнейших промышленных предприятий города, представители научного сообщества, Думы и администрации Владивостока.