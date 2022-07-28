Ещё 7 субъектов РФ присоединились к проекту госсистемы экомониторинга

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, назначение “ЕГИС “Экомониторинг“ – помощь в принятии эффективных оперативных решений в природоохранной сфере. Система будет аккумулировать данные по экологическому состоянию регионов. Данные будут поступать с размещённых на предприятиях датчиков и из других источников. Помимо этого, будет использоваться дистанционное зондирование земли и другие инструменты. На сегодняшний день информацию в систему дают 325 станций автоматического контроля в 97 населенных пунктах.