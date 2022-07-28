Ещё 7 субъектов РФ присоединились к проекту госсистемы экомониторинга

Posted 28 июля 2022, 13:14
Published 28 июля 2022, 13:14
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Сообщается, что “ЕГИС “Экомониторинг“ – система, собирающая и анализирующая данные по состоянию окружающей среды. Шесть субъектов РФ уже передают необходимые данные, сейчас ведутся переговоры по поводу ещё семи. Это Калининградская, Томская, Рязанская, Оренбургская и Калужская области, а также ЯНАО и Якутия, пишет 360tv.ru.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, назначение “ЕГИС “Экомониторинг“ – помощь в принятии эффективных оперативных решений в природоохранной сфере. Система будет аккумулировать данные по экологическому состоянию регионов. Данные будут поступать с размещённых на предприятиях датчиков и из других источников. Помимо этого, будет использоваться дистанционное зондирование земли и другие инструменты. На сегодняшний день информацию в систему дают 325 станций автоматического контроля в 97 населенных пунктах.
Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что система “Экомониторинг” – это база данных с аналитическим модулем. Кроме регионов к ней будут подключены предприятия. Соответствующие договорённости достигнуты с “Газпромом”, “Норникелем”, РЖД и другими корпорациями.