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Posted 28 июля 2022, 13:14

Published 28 июля 2022, 13:14

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Ещё 7 субъектов РФ присоединились к проекту госсистемы экомониторинга

Ещё 7 субъектов РФ присоединились к проекту госсистемы экомониторинга

28 июля 2022, 13:14
Фото: Медиахолдинг 1MI.
К пилотному проекту по созданию единой государственной информационной системы экомониторинга присоединились еще 7 субъектов Российской Федерации. Отвечает за проект ЕГИС “Экомониторинг” Российский экологический оператор.

Сообщается, что “ЕГИС “Экомониторинг“ – система, собирающая и анализирующая данные по состоянию окружающей среды. Шесть субъектов РФ уже передают необходимые данные, сейчас ведутся переговоры по поводу ещё семи. Это Калининградская, Томская, Рязанская, Оренбургская и Калужская области, а также ЯНАО и Якутия, пишет 360tv.ru.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, назначение “ЕГИС “Экомониторинг“ – помощь в принятии эффективных оперативных решений в природоохранной сфере. Система будет аккумулировать данные по экологическому состоянию регионов. Данные будут поступать с размещённых на предприятиях датчиков и из других источников. Помимо этого, будет использоваться дистанционное зондирование земли и другие инструменты. На сегодняшний день информацию в систему дают 325 станций автоматического контроля в 97 населенных пунктах.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что система “Экомониторинг” – это база данных с аналитическим модулем. Кроме регионов к ней будут подключены предприятия. Соответствующие договорённости достигнуты с “Газпромом”, “Норникелем”, РЖД и другими корпорациями.

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