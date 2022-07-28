Источник раскрыл участь судна, севшего на мель у берегов Приморья

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Пресс-секретарь федерального агентства морского и речного транспорта России сообщил, что для снятия судна «Нарва» с мели у берегов Приморья были задействованы буксиры. Об итогах этой операции рассказал источник «Восток-Медиа».