Источник раскрыл участь судна, севшего на мель у берегов Приморья

Posted 28 июля 2022, 05:40
Published 28 июля 2022, 05:40
Modified 31 октября 2022, 03:08
Updated 31 октября 2022, 03:08
По информации источника, сухогруз удалось сдвинуть с места и вернуть на глубину.
Операция началась ещё засветло - в 04:00 четверга, 28 июля. Вызволить застрявшее судно смогли буксиры «Мыс Неприступный» и «Ашанти», специально направленные с такой целью из Владивостока.
«Пострадавших, водотечности корпуса и загрязнения окружающей среды нет», - рассказали о состоянии «Нарвы» в федеральном агентстве морского и речного транспорта России.
Напомним, сухогруз сел на мель недалеко от мыса Островной на южном побережье Приморского края в ночь со вторника, 26 июля, на среду, 27 июля.
«Восток-Медиа» писало, что причиной аварии мог стать человеческий фактор. Попытка узнать подробности инцидента в компании, которой принадлежит судно, не увенчалась успехом.