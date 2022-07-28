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Posted 28 июля 2022, 05:40

Published 28 июля 2022, 05:40

Modified 31 октября 2022, 03:08

Updated 31 октября 2022, 03:08

Источник раскрыл участь судна, севшего на мель у берегов Приморья

28 июля 2022, 05:40
Сюжет
Происшествие
Пресс-секретарь федерального агентства морского и речного транспорта России сообщил, что для снятия судна «Нарва» с мели у берегов Приморья были задействованы буксиры. Об итогах этой операции рассказал источник «Восток-Медиа».

По информации источника, сухогруз удалось сдвинуть с места и вернуть на глубину.

Операция началась ещё засветло - в 04:00 четверга, 28 июля. Вызволить застрявшее судно смогли буксиры «Мыс Неприступный» и «Ашанти», специально направленные с такой целью из Владивостока.

«Пострадавших, водотечности корпуса и загрязнения окружающей среды нет», - рассказали о состоянии «Нарвы» в федеральном агентстве морского и речного транспорта России.

Напомним, сухогруз сел на мель недалеко от мыса Островной на южном побережье Приморского края в ночь со вторника, 26 июля, на среду, 27 июля.

«Восток-Медиа» писало, что причиной аварии мог стать человеческий фактор. Попытка узнать подробности инцидента в компании, которой принадлежит судно, не увенчалась успехом.

Позже выяснилось, куда «Нарва» держала путь до инцидента.

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