Приморцы готовы танцевать летними вечерами

Posted 28 июля 2022, 03:39
Published 28 июля 2022, 03:39
Modified 1 сентября 2022, 04:23
Updated 1 сентября 2022, 04:23
Так, на днях танцевальные вечера для людей того возраста, который принято называть «серебряным», прошли в селе Ляличи, селе Абрамовка, сегодня, 28 июля, танцевать и общаться под приятную музыку будут пожилые жители села Васильевка.
Впереди — 29 и 30 июля — прекрасные вечера, наполненные ритмами кадрили, вальса, польки, танго и современных мелодий, ждут жителей сёл Осиновка и Ширяевка.
Во всех населённых пунктах вечера проходят либо на центральной площади, либо в сквере, словом, там, где есть место для сцены и под танцпол. Начало в 18 часов.
Напомним, проект «Летние вечера в парке 50+» начал реализовываться в Приморье ещё до пандемии. Организаторы — центр социального обслуживания «Родные люди» — при поддержке правительства Приморского края рассказали, что он направлен на повышение активности людей пенсионного возраста, на вовлечение их в общение, в общественную жизнь.
Проект начали реализовывать в Приморском крае и он оказался таким популярным, что подобные вечера было решено проводить и во Владивостоке.
И вот в этом году и в краевом центре, и по всему Приморью проходят танцевальные вечера, на которых люди от 50 лет и выше могут послушать выступления творческих коллективов, принять участие в лёгкой спортивной разминке, потанцевать под мелодии юности, а главное — пообщаться и найти единомышленников. Вечера пользуются большой популярностью.