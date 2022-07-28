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Posted 28 июля 2022, 03:39

Published 28 июля 2022, 03:39

Modified 1 сентября 2022, 04:23

Updated 1 сентября 2022, 04:23

Приморцы готовы танцевать летними вечерами

28 июля 2022, 03:39
Сюжет
Пенсионеры
Проект «Летние вечера в парке 50+» в Приморье набирает обороты, включая в свою орбиту всё новые города и сёла края.

Так, на днях танцевальные вечера для людей того возраста, который принято называть «серебряным», прошли в селе Ляличи, селе Абрамовка, сегодня, 28 июля, танцевать и общаться под приятную музыку будут пожилые жители села Васильевка.

Впереди — 29 и 30 июля — прекрасные вечера, наполненные ритмами кадрили, вальса, польки, танго и современных мелодий, ждут жителей сёл Осиновка и Ширяевка.

Во всех населённых пунктах вечера проходят либо на центральной площади, либо в сквере, словом, там, где есть место для сцены и под танцпол. Начало в 18 часов.

Напомним, проект «Летние вечера в парке 50+» начал реализовываться в Приморье ещё до пандемии. Организаторы — центр социального обслуживания «Родные люди» — при поддержке правительства Приморского края рассказали, что он направлен на повышение активности людей пенсионного возраста, на вовлечение их в общение, в общественную жизнь.

Проект начали реализовывать в Приморском крае и он оказался таким популярным, что подобные вечера было решено проводить и во Владивостоке.

И вот в этом году и в краевом центре, и по всему Приморью проходят танцевальные вечера, на которых люди от 50 лет и выше могут послушать выступления творческих коллективов, принять участие в лёгкой спортивной разминке, потанцевать под мелодии юности, а главное — пообщаться и найти единомышленников. Вечера пользуются большой популярностью.

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#Новости#Культура#Пенсионеры
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