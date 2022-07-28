В России планируют создать оборудование связи шестого поколения 6G

В сообщении сказано, что представители аппарата вице-президента РФ Дмитрия Чернышенко подтвердили: он дал поручение Минцифры до 1 августа вместе с Министерством науки и высшего образования, а также Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023 год, а также на 2024-2025 гг. дополнительное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 6G.