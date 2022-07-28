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Posted 28 июля 2022, 13:46

Published 28 июля 2022, 13:46

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

В России планируют создать оборудование связи шестого поколения 6G

28 июля 2022, 13:46
В планах “Сколтеха” и Научно-исследовательского института радио (ФГБУ НИИР) – совместная разработка российского оборудования связи шестого поколения 6G.

О планах “Сколтеха” и ФГБУ НИИР сообщает russian.rt.com со ссылкой на “Коммерсантъ”. По заявлению источника издания “Коммерсантъ” ожидается, что оборудование в рамках данного проекта могут выпустить к 2025 году.

В сообщении сказано, что представители аппарата вице-президента РФ Дмитрия Чернышенко подтвердили: он дал поручение Минцифры до 1 августа вместе с Министерством науки и высшего образования, а также Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023 год, а также на 2024-2025 гг. дополнительное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 6G.

Известно также, что Олег Иванов, генеральный директор НИИ радио, подтвердил: институт совместно со “Сколтехом” выработал предложение по созданию вышеуказанного оборудования. Он также подчеркнул: обсуждать подробности и финансирование еще рано.

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