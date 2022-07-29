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Posted 29 июля 2022, 06:23

Published 29 июля 2022, 06:23

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

«Его всё равно люди»: о жизни и вере коренных народов Приморья расскажет музей

29 июля 2022, 06:23
Сюжет
Выставка
Русские путешественники, моряки, а за ними и переселенцы пришли в Приморье во второй половине XIX века. Но до их прихода эти берега и леса отнюдь не пустовали…

Одна из самых интересных, полных тайн постоянных экспозиций в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева — «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья». Здесь посетители словно сталкиваются с другой цивилизацией — именно так, как столкнулись два мира — русский и мир коренных народов здесь, в Приморье, больше полутора веков назад.

Они жили здесь веками — жили в содружестве и союзе с природой, наделяя её человеческими чертами, веря в магию природы и сил окружающего мира — сил огня и воды, ветра и снега, животных и растений. Они — это нанайцы, удэгейцы, орочи, ульчи, эскимосы, алеуты, ительмены — коренные народы Дальнего Востока.

И их культура, как материальная, так и духовная, — интереснейший предмет для изучения.

В экспозиции в музее имени Арсеньева размещены предметы, составляющие материальную и духовную культуру народов Дальнего Востока.

Это были люди, которые понимали море и тайгу, читали следы, были великолепными рыбаками и охотниками, умели жить, не расхищая то, что подарила им природа, а умело и рачительно пользуясь этими дарами.

И пусть — с точки зрения человека современного и образованного — представления коренных народов об устройстве мира и их антропоморфизм (прекрасно описанный, кстати, Владимиром Арсеньевым в его книгах — ведь Дерсу Узала был самым настоящим антропоморфистом, для которого и море, и тигр, и костёр — «его всё равно люди, только рубашка другой») нам кажутся смешными, но насколько интересен это взгляд на жизнь!

«Зал экспозиции даёт возможность ненадолго стать частью этого мира. Посреди него сквозь небо и землю проходит великое Древо Жизни — символ жизни, соединяющий мир праха и мир духа. Над головой раскинулось небо, населённое чудными звёздными зверями. По одну руку — мужская территория, где видно, чем традиционно промышляли добытчики — здесь приспособления для охоты, рыбалки, традиционный костюм. По другую — женская витрина с примерами ремёсел, удивительных орнаментов, украшений и одежды. А прямо перед собой посетитель может увидеть элементы шаманского быта: здесь и амулеты, и кинжалы, и бубны, и жезлы, и даже фигурки севена — духа-помощника шамана», — говорят в музее.

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#Новости#Культура#Выставка#Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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