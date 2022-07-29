«Его всё равно люди»: о жизни и вере коренных народов Приморья расскажет музей

«Зал экспозиции даёт возможность ненадолго стать частью этого мира. Посреди него сквозь небо и землю проходит великое Древо Жизни — символ жизни, соединяющий мир праха и мир духа. Над головой раскинулось небо, населённое чудными звёздными зверями. По одну руку — мужская территория, где видно, чем традиционно промышляли добытчики — здесь приспособления для охоты, рыбалки, традиционный костюм. По другую — женская витрина с примерами ремёсел, удивительных орнаментов, украшений и одежды. А прямо перед собой посетитель может увидеть элементы шаманского быта: здесь и амулеты, и кинжалы, и бубны, и жезлы, и даже фигурки севена — духа-помощника шамана», — говорят в музее.