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Posted 29 июля 2022, 06:19

Published 29 июля 2022, 06:19

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Голливуд по-нашенски: «Море кино» набирает участников в Приморье

29 июля 2022, 06:19
Несколько дней осталось до окончания срока подачи заявок на участие в краевой фестиваль-конкурс «Море кино». Организаторы объявили, что до 31 июля включительно продолжат приём работ от кинематографистов, видеографов, операторов и клипмейкеров Приморья.

Отмечается, что участвовать в фестивале-конкурсе могут только приморцы, при этом нет ограничений на возраст и опыт работы в киноискусстве. Можно заявляться с любым количеством работ, правда, не более двух в номинации.

Кроме того, есть ряд обязательных условий, которые необходимо строго соблюдать. Например, заявку на конкурс может подавать только правообладатель работ. Также, жюри откажется оценивать работы, нарушающие закон и этические нормы, содержащие ненормативную лексику.

— Одно из обязательных условий — это то, что кинолента должна быть снята не менее чем 30 процентов на территории Приморья, — особо подчеркнули организаторы, в числе которых АНО культурно-просветительский центр «Кино Приморья». Кураторы проекта — Президентский фонд культурных инициатив, министерство культуры и архивного дела Приморья, Приморский краевой центр народной культуры и ряд других партнёров.

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить форму по ссылке на портале «КиноПриморья» по ссылке срок до 23 часов 31 июля 2022 года.

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