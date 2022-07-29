Голливуд по-нашенски: «Море кино» набирает участников в Приморье

Posted 29 июля 2022, 06:19
Published 29 июля 2022, 06:19
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Отмечается, что участвовать в фестивале-конкурсе могут только приморцы, при этом нет ограничений на возраст и опыт работы в киноискусстве. Можно заявляться с любым количеством работ, правда, не более двух в номинации.
Кроме того, есть ряд обязательных условий, которые необходимо строго соблюдать. Например, заявку на конкурс может подавать только правообладатель работ. Также, жюри откажется оценивать работы, нарушающие закон и этические нормы, содержащие ненормативную лексику.
— Одно из обязательных условий — это то, что кинолента должна быть снята не менее чем 30 процентов на территории Приморья, — особо подчеркнули организаторы, в числе которых АНО культурно-просветительский центр «Кино Приморья». Кураторы проекта — Президентский фонд культурных инициатив, министерство культуры и архивного дела Приморья, Приморский краевой центр народной культуры и ряд других партнёров.
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить форму по ссылке на портале «КиноПриморья» по ссылке срок до 23 часов 31 июля 2022 года.