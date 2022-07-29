В Приморье стартовали VII Международные спортивные игры «Дети Азии»

Posted 29 июля 2022, 18:18
Published 29 июля 2022, 18:18
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Президент России Владимир Путин поприветствовал атлетов. При этом он отметил популярность этих традиционных соревнований, а также то, что они способствуют развитию олимпизма и международного гуманитарного сотрудничества. Кроме того, они укрепляют дружеские и личные контакты. Об этом пишет sovsport.ru.
В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме была презентована заявка Владивостока на проведение игр. Опыт организации этих игр был сформирован в процессе проведения международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, этапа мировой серии по керлингу и иных масштабных соревнований в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, а также завершающего этапа подготовки команд РФ к Олимпийским играм в Токио.
Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков сообщил, что Владивосток является спортивным хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Скоро тут будут располагаться спортивные кластеры мирового уровня.
Помощник президента РФ Игорь Левитин на полях игр «Дети Азии» провел совещание по развитию спортивной инфраструктуры. Участники мероприятия обсудили статус выполнения поручений Путина касаемо возведения спортивных объектов в Приморском крае. Кроме того, они рассмотрели формирование на острове Русском центров подготовки сборных РФ по приоритетным видам спорта.
Также Игорем Левитиным, министром спорта РФ Олегом Матыциным и главой Приморского края Олегом Кожемяко была проинспектирована строительная площадка будущего центра керлинга. Строительство было запланировано на ВЭФ-2019. Сдача объекта ожидается к лету 2023 года.
Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пятого — восьмого сентября этого года пройдет VII Восточный экономический форум. В качестве организатора этого мероприятия выступит Фонд Росконгресс.