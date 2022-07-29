В Приморье стартовали VII Международные спортивные игры «Дети Азии»

Президент России Владимир Путин поприветствовал атлетов. При этом он отметил популярность этих традиционных соревнований, а также то, что они способствуют развитию олимпизма и международного гуманитарного сотрудничества. Кроме того, они укрепляют дружеские и личные контакты. Об этом пишет sovsport.ru.