Виртуальный поросёнок лучше настоящего: особенное мероприятие ждёт Владивосток

Posted 29 июля 2022, 03:47
Published 29 июля 2022, 03:47
Modified 1 сентября 2022, 03:15
Updated 1 сентября 2022, 03:15
Жители столицы ДФО благодаря современным технологиям успели «побывать» на великолепных концертах лучших российских оркестров — например, «Виртуозы Москвы», оркестра Юрия Башмета, увидеть и услышать концертные программы из крупнейших залов столицы нашей страны.
А 9 августа Приморская краевая филармония приглашает в виртуальный концертный зал юных зрителей. Им покажут трансляцию из концертного зала имени Чайковского — будет идти музыкальное представление «Сказка и цирк. Приключения Фунтика» (0+).
Сказку — по книге писателя Валерия Шульжика — прочтёт известный артист Евгений Стычкин. История о том, как о одарённый, талантливый поросёнок по приказу коварной Беладонны обманывает детей и взрослых, прося у них деньги на «строительство домика для трёх поросят», но затем порывает с преступным прошлым, сбегает, находит настоящих друзей и попадает в цирк, не оставит равнодушным никого.
Музыкальное сопровождение сказки — академический симфонический оркестр Московской филармонии, прозвучит в том числе музыка Нино Рота. Независимая театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» представит цирковые миниатюры.