vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2022, 03:47

Published 29 июля 2022, 03:47

Modified 1 сентября 2022, 03:15

Updated 1 сентября 2022, 03:15

Виртуальный поросёнок лучше настоящего: особенное мероприятие ждёт Владивосток

29 июля 2022, 03:47
Сюжет
Концерт
Современные цифровые технологии дают удивительные возможности жителям всей России, в том числе Приморского края. Подтверждение тому — регулярные концерты виртуального концертного зала в Приморской краевой филармонии.

Жители столицы ДФО благодаря современным технологиям успели «побывать» на великолепных концертах лучших российских оркестров — например, «Виртуозы Москвы», оркестра Юрия Башмета, увидеть и услышать концертные программы из крупнейших залов столицы нашей страны.

А 9 августа Приморская краевая филармония приглашает в виртуальный концертный зал юных зрителей. Им покажут трансляцию из концертного зала имени Чайковского — будет идти музыкальное представление «Сказка и цирк. Приключения Фунтика» (0+).

Сказку — по книге писателя Валерия Шульжика — прочтёт известный артист Евгений Стычкин. История о том, как о одарённый, талантливый поросёнок по приказу коварной Беладонны обманывает детей и взрослых, прося у них деньги на «строительство домика для трёх поросят», но затем порывает с преступным прошлым, сбегает, находит настоящих друзей и попадает в цирк, не оставит равнодушным никого.

Музыкальное сопровождение сказки — академический симфонический оркестр Московской филармонии, прозвучит в том числе музыка Нино Рота. Независимая театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» представит цирковые миниатюры.

Материалы по теме
«Рока нам, рока» — концерт в филармонии пройдет по просьбам зрителейМашину времени ищите в филармонии: музыка времен СССР перенесет в прошлоеЕе называли «сплошная эротика»: в филармонии прозвучит «Кармен-сюита»
#Новости#Культура#Филармония#Концерт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика